https://ria.ru/20240716/mask-1959986777.html

Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа

Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа

Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим на митинге экс-президента США Дональда Трампа, сообщается на странице для... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:53

2024-07-16T12:53

2024-07-16T12:53

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пенсильвания

дональд трамп

илон маск

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим на митинге экс-президента США Дональда Трампа, сообщается на странице для сбора средств на платформе GoFundMe. Как уточняется на сайте, бизнесмен внес два пожертвования по 50 тысяч долларов каждое. Страница со сбором средств для пострадавших на митинге в Пенсильвании ранее была создана на платформе GoFundMe. По состоянию на вторник уже собрано более 4,7 миллионов долларов. Трамп 14 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240716/rossija-1959975655.html

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пенсильвания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, илон маск, фбр, покушение на дональда трампа