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Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
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12:53 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mask-1959986777.html
Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа
Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа
Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим на митинге экс-президента США Дональда Трампа, сообщается на странице для... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:53
2024-07-16T12:53
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
илон маск
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим на митинге экс-президента США Дональда Трампа, сообщается на странице для сбора средств на платформе GoFundMe. Как уточняется на сайте, бизнесмен внес два пожертвования по 50 тысяч долларов каждое. Страница со сбором средств для пострадавших на митинге в Пенсильвании ранее была создана на платформе GoFundMe. По состоянию на вторник уже собрано более 4,7 миллионов долларов. Трамп 14 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240716/rossija-1959975655.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, илон маск, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа

Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим при стрельбе на митинге Трампа

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим на митинге экс-президента США Дональда Трампа, сообщается на странице для сбора средств на платформе GoFundMe.
Как уточняется на сайте, бизнесмен внес два пожертвования по 50 тысяч долларов каждое.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Политолог оценил шансы Трампа наладить отношения с Россией
12:19
Страница со сбором средств для пострадавших на митинге в Пенсильвании ранее была создана на платформе GoFundMe. По состоянию на вторник уже собрано более 4,7 миллионов долларов.
Трамп 14 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Илон Маск сделал заявление после покушения на Трампа
14 июля, 02:10
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампИлон МаскФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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