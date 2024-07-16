Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа
Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим при стрельбе на митинге Трампа
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим на митинге экс-президента США Дональда Трампа, сообщается на странице для сбора средств на платформе GoFundMe.
Как уточняется на сайте, бизнесмен внес два пожертвования по 50 тысяч долларов каждое.
Страница со сбором средств для пострадавших на митинге в Пенсильвании ранее была создана на платформе GoFundMe. По состоянию на вторник уже собрано более 4,7 миллионов долларов.
Трамп 14 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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