https://ria.ru/20240716/mask-1959960444.html

Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах в X, заявил Маск

Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах в X, заявил Маск - РИА Новости, 16.07.2024

Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах в X, заявил Маск

Американский предприниматель Илон Маск в своем комментарии в X заявил, что президент США Джо Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:26

2024-07-16T11:26

2024-07-16T11:26

в мире

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сша

джо байден

дональд трамп

илон маск

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в своем комментарии в X заявил, что президент США Джо Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе социальной сети X, в которых в режиме реального времени могут принимать участие зрители. "Байден никогда бы не согласился", - заявил Маск, прокомментировав пост пользователя соцсети под ником DogeDesigner, который написал о том, что нет смысла проводить контролируемые и цензурируемые дебаты на базе традиционных СМИ, отметив, что дебаты должны проходить на платформе X, "поскольку это единственная платформа, на которой непредвзятая аудитория может участвовать (в дебатах - ред.) в режиме реального времени". Ранее Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом в сентябре. Байден заявил, что он "на коне" и не планирует повторения фиаско первого раунда дебатов, после которого его призывают снять кандидатуру. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956004619.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, джо байден, дональд трамп, илон маск, предвыборные дебаты трампа и байдена