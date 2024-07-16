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Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах в X, заявил Маск
Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах в X, заявил Маск - РИА Новости, 16.07.2024
Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах в X, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск в своем комментарии в X заявил, что президент США Джо Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:26
2024-07-16T11:26
2024-07-16T11:26
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в своем комментарии в X заявил, что президент США Джо Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе социальной сети X, в которых в режиме реального времени могут принимать участие зрители. "Байден никогда бы не согласился", - заявил Маск, прокомментировав пост пользователя соцсети под ником DogeDesigner, который написал о том, что нет смысла проводить контролируемые и цензурируемые дебаты на базе традиционных СМИ, отметив, что дебаты должны проходить на платформе X, "поскольку это единственная платформа, на которой непредвзятая аудитория может участвовать (в дебатах - ред.) в режиме реального времени". Ранее Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом в сентябре. Байден заявил, что он "на коне" и не планирует повторения фиаско первого раунда дебатов, после которого его призывают снять кандидатуру. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956004619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, джо байден, дональд трамп, илон маск, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Технологии, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах в X, заявил Маск
Маск: Байден не согласился бы выступать на дебатах с участием зрителей
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск в своем комментарии
в X заявил, что президент США Джо Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе социальной сети X, в которых в режиме реального времени могут принимать участие зрители.
"Байден никогда бы не согласился", - заявил Маск, прокомментировав пост пользователя соцсети под ником DogeDesigner, который написал о том, что нет смысла проводить контролируемые и цензурируемые дебаты на базе традиционных СМИ, отметив, что дебаты должны проходить на платформе X, "поскольку это единственная платформа, на которой непредвзятая аудитория может участвовать (в дебатах - ред.) в режиме реального времени".
Ранее Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом
в сентябре. Байден заявил, что он "на коне" и не планирует повторения фиаско первого раунда дебатов, после которого его призывают снять кандидатуру.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.