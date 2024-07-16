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Макрон примет отставку правительства Атталя во вторник вечером - РИА Новости, 16.07.2024
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14:48 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/makron-1960030717.html
Макрон примет отставку правительства Атталя во вторник вечером
Макрон примет отставку правительства Атталя во вторник вечером - РИА Новости, 16.07.2024
Макрон примет отставку правительства Атталя во вторник вечером
Президент Франции Эммануэль Макрон примет отставку правительства нынешнего премьер-министра страны Габриэля Атталя во вторник вечером, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:48
2024-07-16T14:48
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ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон примет отставку правительства нынешнего премьер-министра страны Габриэля Атталя во вторник вечером, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Президент Франции примет отставку правительства Габриэля Атталя "к сегодняшнему вечеру", - передает телеканал.
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в мире, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Макрон примет отставку правительства Атталя во вторник вечером

BFMTV: Макрон примет отставку правительства Атталя во вторник вечером

© AP Photo / Ludovic MarinГабриэль Атталь и Эммануэль Макрон
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон примет отставку правительства нынешнего премьер-министра страны Габриэля Атталя во вторник вечером, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
«
"Президент Франции примет отставку правительства Габриэля Атталя "к сегодняшнему вечеру", - передает телеканал.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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В миреФранцияГабриэль АттальЭммануэль МакронПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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