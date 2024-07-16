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В Макеевке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/makeevka-1960118231.html
В Макеевке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель
В Макеевке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.07.2024
В Макеевке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:40
2024-07-16T20:40
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В Красногвардейском районе Макеевки в результате подрыва на ПФМ "Лепесток" ранен мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном главы региона. Кроме того, при украинских обстрелах Донецка и Горловки повреждения получили пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры (Донецкий технологический техникум и котельня), а также автомобили. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 26 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240715/boepripasy-1959892647.html
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макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия
В Макеевке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель

Пушилин: в Макеевке при подрыве на мине "Лепесток" ранен мирный житель

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В Красногвардейском районе Макеевки в результате подрыва на ПФМ "Лепесток" ранен мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном главы региона.
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Кроме того, при украинских обстрелах Донецка и Горловки повреждения получили пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры (Донецкий технологический техникум и котельня), а также автомобили.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 26 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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