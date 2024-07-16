https://ria.ru/20240716/makeevka-1960118231.html

В Макеевке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель

В Макеевке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.07.2024

В Макеевке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:40

2024-07-16T20:40

2024-07-16T20:40

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Макеевке, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В Красногвардейском районе Макеевки в результате подрыва на ПФМ "Лепесток" ранен мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном главы региона. Кроме того, при украинских обстрелах Донецка и Горловки повреждения получили пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры (Донецкий технологический техникум и котельня), а также автомобили. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 26 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240715/boepripasy-1959892647.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия