"На час быстрее": Владимир Путин открыл новую скоростную дорогу под Тверью

На торжественной церемонии открытия Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики России.
На торжественной церемонии открытия Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики России.
Строительство Северного обхода Твери на М-11 "Нева" стартовало весной 2022 года. Объект введен с опережением графика на год.
Благодаря новой трассе путь от Москвы до Санкт-Петербурга станет быстрее на час.
Строительство Северного обхода Твери на М-11 "Нева" стартовало весной 2022 года. Объект введен с опережением графика на год.
Благодаря новой трассе путь от Москвы до Санкт-Петербурга станет быстрее на час.
На церемонию, которая прошла на 155-м километре трассы М-11, президент приехал за рулем Lada Aura черного цвета.
На церемонию, которая прошла на 155-м километре трассы М-11, президент приехал за рулем Lada Aura черного цвета.
Сотрудников компании "Автодор", прокладывавших трассу и принявших участие в торжественной церемонии ее открытия, Владимир Путин поздравил с 15-летием организации.
Сотрудников компании "Автодор", прокладывавших трассу и принявших участие в торжественной церемонии ее открытия, Владимир Путин поздравил с 15-летием организации.
Стоимость проезда по новому участку трассы М-11 составит 540 рублей для легковых машин и 970 рублей для грузовых.
Стоимость проезда по новому участку трассы М-11 составит 540 рублей для легковых машин и 970 рублей для грузовых.
Владимир Путин не только дал старт движению по участку трассы М-11, но также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.
Владимир Путин не только дал старт движению по участку трассы М-11, но также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.
Президент подчеркнул, что новые дороги улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков и способствуют росту внутреннего туризма.
Президент подчеркнул, что новые дороги улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков и способствуют росту внутреннего туризма.