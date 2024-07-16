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"На час быстрее": Владимир Путин открыл новую скоростную дорогу под Тверью - РИА Новости, 16.07.2024
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16:18 16.07.2024
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"На час быстрее": Владимир Путин открыл новую скоростную дорогу под Тверью
"На час быстрее": Владимир Путин открыл новую скоростную дорогу под Тверью - РИА Новости, 16.07.2024
"На час быстрее": Владимир Путин открыл новую скоростную дорогу под Тверью
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Подробности — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 16.07.2024
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фото
тверь
россия
тольятти
владимир путин
трасса м-11 (нева)
автодор
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Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Подробности — в фотоленте ria.ru.
тверь
россия
тольятти
трасса м-11 (нева)
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РИА Новости
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96
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фото, фото, тверь, россия, тольятти, владимир путин, трасса м-11 (нева), автодор
Фото, Тверь, Россия, Тольятти, Владимир Путин, Трасса М-11 (Нева), Автодор

"На час быстрее": Владимир Путин открыл новую скоростную дорогу под Тверью

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Подробности — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

На торжественной церемонии открытия Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики России.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 Нева и обхода Тольятти

На торжественной церемонии открытия Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики России.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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1 из 7
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Строительство Северного обхода Твери на М-11 "Нева" стартовало весной 2022 года. Объект введен с опережением графика на год.

Благодаря новой трассе путь от Москвы до Санкт-Петербурга станет быстрее на час.

Мост северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 Нева

Строительство Северного обхода Твери на М-11 "Нева" стартовало весной 2022 года. Объект введен с опережением графика на год.

Благодаря новой трассе путь от Москвы до Санкт-Петербурга станет быстрее на час.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 7
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

На церемонию, которая прошла на 155-м километре трассы М-11, президент приехал за рулем Lada Aura черного цвета.

Президент РФ Владимир Путин за рулём Лады Аура прибыл на церемонию открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 Нева и обхода Тольятти

На церемонию, которая прошла на 155-м километре трассы М-11, президент приехал за рулем Lada Aura черного цвета.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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3 из 7
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Сотрудников компании "Автодор", прокладывавших трассу и принявших участие в торжественной церемонии ее открытия, Владимир Путин поздравил с 15-летием организации.

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти

Сотрудников компании "Автодор", прокладывавших трассу и принявших участие в торжественной церемонии ее открытия, Владимир Путин поздравил с 15-летием организации.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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4 из 7
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Стоимость проезда по новому участку трассы М-11 составит 540 рублей для легковых машин и 970 рублей для грузовых.

 Мост северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 Нева

Стоимость проезда по новому участку трассы М-11 составит 540 рублей для легковых машин и 970 рублей для грузовых.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 7
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин не только дал старт движению по участку трассы М-11, но также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 Нева и обхода Тольятти

Владимир Путин не только дал старт движению по участку трассы М-11, но также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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6 из 7
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Президент подчеркнул, что новые дороги улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков и способствуют росту внутреннего туризма.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 Нева и обхода Тольятти

Президент подчеркнул, что новые дороги улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков и способствуют росту внутреннего туризма.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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7 из 7
 
ФотоТверьРоссияТольяттиВладимир ПутинТрасса М-11 (Нева)Автодор
 
 
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