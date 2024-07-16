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На Луне нашли пещеру, которая могла бы стать базой для человека - РИА Новости, 16.07.2024
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10:18 16.07.2024 (обновлено: 12:06 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/luna-1959940105.html
На Луне нашли пещеру, которая могла бы стать базой для человека
На Луне нашли пещеру, которая могла бы стать базой для человека - РИА Новости, 16.07.2024
На Луне нашли пещеру, которая могла бы стать базой для человека
Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, доступной с поверхности, которая могла бы защитить людей от суровых условий Луны и стать... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:18
2024-07-16T12:06
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, доступной с поверхности, которая могла бы защитить людей от суровых условий Луны и стать базой для проживания человека, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Nature. &quot;На поверхности Луны было обнаружено несколько потенциальных подземных отверстий. Эти лунные ямы интересны с точки зрения &lt;...&gt; потенциального обитания в будущем. &lt;...&gt; Предполагается, что яма в Море Спокойствия является перспективным местом для лунной базы, поскольку она предлагает укрытие от суровых условий на поверхности и может поддерживать долгосрочное исследование Луны человеком&quot;, — говорится в исследовании.Авторами исследования выступила группа ученых из США и Италии. Согласно исследованию, анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА (LRO), показал, что Море Спокойствия, являющееся самой глубокой на Луне известной впадиной, ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров. Пещера находится примерно в 150 метрах под поверхностью. По данным исследования, дальнейшая непосредственная разведка пещеры могла бы подтвердить наличие стабильной подземной защищенной от радиации среды с оптимальными температурными условиями для будущего использования человеком. Кроме того, на разных широтах Луны обнаружили уже более 200 ям, но остается неясным, могут ли какие-либо из них вести к подобным пещерам.
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космос - риа наука, луна, сша, италия, наса
Космос - РИА Наука, Луна, США, Италия, НАСА
На Луне нашли пещеру, которая могла бы стать базой для человека

Nature: на Луне нашли пещеру, способную защитить людей от суровых условий Луны

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковСнимок Луны с борта МКС
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Снимок Луны с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, доступной с поверхности, которая могла бы защитить людей от суровых условий Луны и стать базой для проживания человека, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Nature.
«

"На поверхности Луны было обнаружено несколько потенциальных подземных отверстий. Эти лунные ямы интересны с точки зрения <...> потенциального обитания в будущем. <...> Предполагается, что яма в Море Спокойствия является перспективным местом для лунной базы, поскольку она предлагает укрытие от суровых условий на поверхности и может поддерживать долгосрочное исследование Луны человеком", — говорится в исследовании.

Авторами исследования выступила группа ученых из США и Италии. Согласно исследованию, анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА (LRO), показал, что Море Спокойствия, являющееся самой глубокой на Луне известной впадиной, ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров. Пещера находится примерно в 150 метрах под поверхностью.
По данным исследования, дальнейшая непосредственная разведка пещеры могла бы подтвердить наличие стабильной подземной защищенной от радиации среды с оптимальными температурными условиями для будущего использования человеком. Кроме того, на разных широтах Луны обнаружили уже более 200 ям, но остается неясным, могут ли какие-либо из них вести к подобным пещерам.
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