На Луне нашли пещеру, которая могла бы стать базой для человека
Nature: на Луне нашли пещеру, способную защитить людей от суровых условий Луны
Снимок Луны с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, доступной с поверхности, которая могла бы защитить людей от суровых условий Луны и стать базой для проживания человека, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Nature.
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"На поверхности Луны было обнаружено несколько потенциальных подземных отверстий. Эти лунные ямы интересны с точки зрения <...> потенциального обитания в будущем. <...> Предполагается, что яма в Море Спокойствия является перспективным местом для лунной базы, поскольку она предлагает укрытие от суровых условий на поверхности и может поддерживать долгосрочное исследование Луны человеком", — говорится в исследовании.
Авторами исследования выступила группа ученых из США и Италии. Согласно исследованию, анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА (LRO), показал, что Море Спокойствия, являющееся самой глубокой на Луне известной впадиной, ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров. Пещера находится примерно в 150 метрах под поверхностью.
По данным исследования, дальнейшая непосредственная разведка пещеры могла бы подтвердить наличие стабильной подземной защищенной от радиации среды с оптимальными температурными условиями для будущего использования человеком. Кроме того, на разных широтах Луны обнаружили уже более 200 ям, но остается неясным, могут ли какие-либо из них вести к подобным пещерам.