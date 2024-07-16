https://ria.ru/20240716/luna-1959940105.html

На Луне нашли пещеру, которая могла бы стать базой для человека

На Луне нашли пещеру, которая могла бы стать базой для человека - РИА Новости, 16.07.2024

На Луне нашли пещеру, которая могла бы стать базой для человека

Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, доступной с поверхности, которая могла бы защитить людей от суровых условий Луны и стать... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:18

2024-07-16T10:18

2024-07-16T12:06

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, доступной с поверхности, которая могла бы защитить людей от суровых условий Луны и стать базой для проживания человека, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Nature. "На поверхности Луны было обнаружено несколько потенциальных подземных отверстий. Эти лунные ямы интересны с точки зрения <...> потенциального обитания в будущем. <...> Предполагается, что яма в Море Спокойствия является перспективным местом для лунной базы, поскольку она предлагает укрытие от суровых условий на поверхности и может поддерживать долгосрочное исследование Луны человеком", — говорится в исследовании.Авторами исследования выступила группа ученых из США и Италии. Согласно исследованию, анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА (LRO), показал, что Море Спокойствия, являющееся самой глубокой на Луне известной впадиной, ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров. Пещера находится примерно в 150 метрах под поверхностью. По данным исследования, дальнейшая непосредственная разведка пещеры могла бы подтвердить наличие стабильной подземной защищенной от радиации среды с оптимальными температурными условиями для будущего использования человеком. Кроме того, на разных широтах Луны обнаружили уже более 200 ям, но остается неясным, могут ли какие-либо из них вести к подобным пещерам.

https://ria.ru/20240109/peregrine-1920255127.html

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космос - риа наука, луна, сша, италия, наса