https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960010658.html
Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной
Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной - РИА Новости, 16.07.2024
Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:03
2024-07-16T14:03
2024-07-16T14:03
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МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим языком". В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. "Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта. Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне. "Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска", - сказал Лукашенко. Однако президент подчеркнул, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи.
https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960002523.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной
Лукашенко: на границе с Украиной военные выбрали язык дипломатии
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим языком".
В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск
на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
"Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне.
"Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска", - сказал Лукашенко.
Однако президент подчеркнул, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи.