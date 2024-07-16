Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960010658.html
Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной
Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной - РИА Новости, 16.07.2024
Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:03
2024-07-16T14:03
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим языком". В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. "Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта. Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне. "Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска", - сказал Лукашенко. Однако президент подчеркнул, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи.
https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960002523.html
https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959472894.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_5f8aee8dbe146b24c29b3067dc0386e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной

Лукашенко: на границе с Украиной военные выбрали язык дипломатии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим языком".
В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Минск будет решать проблемы с соседями дипломатически, заявил Лукашенко
Вчера, 13:35
"Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне.
"Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска", - сказал Лукашенко.
Однако президент подчеркнул, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами 21-й экспедиции на МКС - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Белоруссия не враг для Украины, заявил Лукашенко
13 июля, 19:40
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала