https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960010658.html

Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной

Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной - РИА Новости, 16.07.2024

Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:03

2024-07-16T14:03

2024-07-16T14:03

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белоруссия

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим языком". В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. "Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта. Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне. "Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска", - сказал Лукашенко. Однако президент подчеркнул, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи.

https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960002523.html

https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959472894.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко