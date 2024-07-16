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Трое сирийских детей погибли при авиаударе Израиля на юге Ливана - РИА Новости, 16.07.2024
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21:11 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/livan-1960123596.html
Трое сирийских детей погибли при авиаударе Израиля на юге Ливана
Трое сирийских детей погибли при авиаударе Израиля на юге Ливана - РИА Новости, 16.07.2024
Трое сирийских детей погибли при авиаударе Израиля на юге Ливана
Трое сирийских детей погибли в результате израильского авиаудара по сельскохозяйственным землям на юге Ливана, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:11
2024-07-16T21:11
в мире
израиль
ливан
исраэль кац
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Трое сирийских детей погибли в результате израильского авиаудара по сельскохозяйственным землям на юге Ливана, передает ливанское агентство NNA. "Трое сирийских детей погибли при вражеском авиаударе по сельскохозяйственным землям в поселении Умм Ат-Тут", - говорится в сообщении агентства. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html
https://ria.ru/20240714/postradavshie-1959632062.html
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в мире, израиль, ливан, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трое сирийских детей погибли при авиаударе Израиля на юге Ливана

NNA: при израильском авиаударе на юге Ливана погибли трое сирийских детей

© AP Photo / Hussein MallaДым в Ливане
Дым в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым в Ливане. Архивное фото
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Трое сирийских детей погибли в результате израильского авиаудара по сельскохозяйственным землям на юге Ливана, передает ливанское агентство NNA.
«
"Трое сирийских детей погибли при вражеском авиаударе по сельскохозяйственным землям в поселении Умм Ат-Тут", - говорится в сообщении агентства.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе
Вчера, 12:08
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ЦАХАЛ раскрыл личности пострадавших при теракте в Израиле
14 июля, 19:56
 
В миреИзраильЛиванИсраэль КацХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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