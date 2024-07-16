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Слабый лидер не сможет иметь дело с Россией, считают республиканцы - РИА Новости, 16.07.2024
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18:54 16.07.2024 (обновлено: 19:01 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lider-1960100794.html
Слабый лидер не сможет иметь дело с Россией, считают республиканцы
Слабый лидер не сможет иметь дело с Россией, считают республиканцы - РИА Новости, 16.07.2024
Слабый лидер не сможет иметь дело с Россией, считают республиканцы
США нужен такой сильный лидер, как Донадьд Трамп, чтобы иметь дело с Россией, в Республиканской партии есть те, кто верят в агрессивный настрой руководства РФ,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:54
2024-07-16T19:01
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такер карлсон
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. США нужен такой сильный лидер, как Донадьд Трамп, чтобы иметь дело с Россией, в Республиканской партии есть те, кто верят в агрессивный настрой руководства РФ, заявил высокопоставленный представитель объединения. "Ситуация очень опасная, поэтому нам нужен сильный президент такой, как Дональд Трамп. Он понимает важность силы США", - сказал РИА Новости в кулуарах съезда республиканцев высокопоставленный представитель партии, пожелавший остаться неназванным.Как заявил он, в Республиканской партии есть представление о президенте РФ Владимире Путине как об "очень опасном человеке, который пытается восстановить бывший Советский союз и в конце концов угрожать Польше и другим странам НАТО". Как считает собеседник агентства, после покушения Трамп может поменяться как личность. "Не знаю, как после такого остаться прежним", - добавил представитель республиканцев. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по мнению президента, умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
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в мире, россия, сша, польша, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, США, Польша, Дональд Трамп, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Слабый лидер не сможет иметь дело с Россией, считают республиканцы

Представитель республиканцев: слабый лидер не сможет иметь дело с Россией

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. США нужен такой сильный лидер, как Донадьд Трамп, чтобы иметь дело с Россией, в Республиканской партии есть те, кто верят в агрессивный настрой руководства РФ, заявил высокопоставленный представитель объединения.
"Ситуация очень опасная, поэтому нам нужен сильный президент такой, как Дональд Трамп. Он понимает важность силы США", - сказал РИА Новости в кулуарах съезда республиканцев высокопоставленный представитель партии, пожелавший остаться неназванным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп выбрал преемника и мир с Россией
Вчера, 10:07
Как заявил он, в Республиканской партии есть представление о президенте РФ Владимире Путине как об "очень опасном человеке, который пытается восстановить бывший Советский союз и в конце концов угрожать Польше и другим странам НАТО".
Как считает собеседник агентства, после покушения Трамп может поменяться как личность. "Не знаю, как после такого остаться прежним", - добавил представитель республиканцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по мнению президента, умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
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В миреРоссияСШАПольшаДональд ТрампВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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