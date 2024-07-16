https://ria.ru/20240716/lavrov-1960137959.html

Лавров оценил встречу с главой МИД Швейцарии

Лавров оценил встречу с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 16.07.2024

Лавров оценил встречу с главой МИД Швейцарии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхья назвал "интересной" встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:39

2024-07-16T23:39

2024-07-16T23:39

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхья назвал "интересной" встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, которая закончилась за несколько минут до этого. До встречи с кувейтским министром Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, которые продлились почти час. "Это была интересная встреча. Я думаю, что лучше дать людям возможность высказаться, чем заставлять их объясняться. Потому что то, что мы услышали от наших западных друзей, говорило о многом", - сказал он в начале переговоров. "Мы ценим взвешенный подход к мировым событиям, который вы, а также другие участники из Африки, Латинской Америки и Азии, выразили", - указал он.

https://ria.ru/20240716/lavrov-1960092768.html

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