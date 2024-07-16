https://ria.ru/20240716/lavrov-1960116168.html

Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис

Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис - РИА Новости, 16.07.2024

Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис

Глава МИД Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсудил с венгерским коллегой Петером Сийярто международную проблематику, включая конфликт на Украине,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:23

2024-07-16T20:23

2024-07-16T21:11

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсудил с венгерским коллегой Петером Сийярто международную проблематику, включая конфликт на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства."Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств", — заявили в министерстве.Кроме того, министры отметили, что отношения между Москвой и Будапештом продолжают развиваться вопреки сложившейся мировой обстановке. Стороны также подтвердили важность реализации крупных экономических проектов, особенно в сфере энергетики.Помимо этого, Лавров и Сийярто обсудили выполнение договоренностей после визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Оба министра высоко оценили уровень политического диалога между странами.Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что венгерский премьер показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Премьер Венгрии в ответ на это сказал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

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