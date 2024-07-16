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Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис - РИА Новости, 16.07.2024
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20:23 16.07.2024 (обновлено: 21:11 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960116168.html
Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис
Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис
Глава МИД Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсудил с венгерским коллегой Петером Сийярто международную проблематику, включая конфликт на Украине,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:23
2024-07-16T21:11
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сергей лавров
виктор орбан
киев
петер сийярто
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсудил с венгерским коллегой Петером Сийярто международную проблематику, включая конфликт на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства.&quot;Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств&quot;, — заявили в министерстве.Кроме того, министры отметили, что отношения между Москвой и Будапештом продолжают развиваться вопреки сложившейся мировой обстановке. Стороны также подтвердили важность реализации крупных экономических проектов, особенно в сфере энергетики.Помимо этого, Лавров и Сийярто обсудили выполнение договоренностей после визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Оба министра высоко оценили уровень политического диалога между странами.Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что венгерский премьер показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Премьер Венгрии в ответ на это сказал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240709/sijjarto-1958501505.html
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959165979.html
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россия, москва, украина, в мире, сергей лавров, виктор орбан, киев, петер сийярто, евросоюз, оон
Россия, Москва, Украина, В мире, Сергей Лавров, Виктор Орбан, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз, ООН
Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис

Лавров обсудил с Сийярто международную проблематику, включая украинский кризис

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсудил с венгерским коллегой Петером Сийярто международную проблематику, включая конфликт на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств", — заявили в министерстве.

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Кроме того, министры отметили, что отношения между Москвой и Будапештом продолжают развиваться вопреки сложившейся мировой обстановке. Стороны также подтвердили важность реализации крупных экономических проектов, особенно в сфере энергетики.
Помимо этого, Лавров и Сийярто обсудили выполнение договоренностей после визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Оба министра высоко оценили уровень политического диалога между странами.
Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что венгерский премьер показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Премьер Венгрии в ответ на это сказал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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