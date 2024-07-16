Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис
Лавров обсудил с Сийярто международную проблематику, включая украинский кризис
© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто
«
"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств", — заявили в министерстве.
Кроме того, министры отметили, что отношения между Москвой и Будапештом продолжают развиваться вопреки сложившейся мировой обстановке. Стороны также подтвердили важность реализации крупных экономических проектов, особенно в сфере энергетики.
Помимо этого, Лавров и Сийярто обсудили выполнение договоренностей после визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Оба министра высоко оценили уровень политического диалога между странами.
Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что венгерский премьер показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Премьер Венгрии в ответ на это сказал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.