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США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2024
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18:19 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960092768.html
США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны, заявил Лавров
США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2024
США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны, заявил Лавров
Убеждения американских властей в том, что США не пострадают от новой глобальной войны, а основные действия развернутся на европейском континенте являются... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:19
2024-07-16T18:19
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Убеждения американских властей в том, что США не пострадают от новой глобальной войны, а основные действия развернутся на европейском континенте являются заблуждением, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эскалация отношений между США и Россией не выгодна Штатам, поскольку "такая эскалация будет иметь ужасные последствия для европейского континента". "В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена", - сказал Лавров в ходе заседания СБ ООН. Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.
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в мире, цены на нефть, сша, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, джон кирби, оон
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Джон Кирби, ООН
США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны, заявил Лавров

Лавров: убеждение США, что новая глобальная война их не затронет — заблуждение

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Убеждения американских властей в том, что США не пострадают от новой глобальной войны, а основные действия развернутся на европейском континенте являются заблуждением, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эскалация отношений между США и Россией не выгодна Штатам, поскольку "такая эскалация будет иметь ужасные последствия для европейского континента".
«
"В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена", - сказал Лавров в ходе заседания СБ ООН.
Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.
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