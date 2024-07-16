США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны, заявил Лавров
Лавров: убеждение США, что новая глобальная война их не затронет — заблуждение
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Убеждения американских властей в том, что США не пострадают от новой глобальной войны, а основные действия развернутся на европейском континенте являются заблуждением, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эскалация отношений между США и Россией не выгодна Штатам, поскольку "такая эскалация будет иметь ужасные последствия для европейского континента".
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"В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена", - сказал Лавров в ходе заседания СБ ООН.
Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.
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