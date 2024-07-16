https://ria.ru/20240716/lavrov-1960092768.html

США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны, заявил Лавров

США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2024

США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны, заявил Лавров

Убеждения американских властей в том, что США не пострадают от новой глобальной войны, а основные действия развернутся на европейском континенте являются... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:19

2024-07-16T18:19

2024-07-16T18:19

в мире

цены на нефть

сша

россия

вашингтон (штат)

сергей лавров

джон кирби

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960086387_0:0:3570:2008_1920x0_80_0_0_da7feda8258ae8c71d13461f378e7a67.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Убеждения американских властей в том, что США не пострадают от новой глобальной войны, а основные действия развернутся на европейском континенте являются заблуждением, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эскалация отношений между США и Россией не выгодна Штатам, поскольку "такая эскалация будет иметь ужасные последствия для европейского континента". "В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена", - сказал Лавров в ходе заседания СБ ООН. Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20230922/arbitrazh-1897922539.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, джон кирби, оон