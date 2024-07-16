https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079532.html

Лавров оценил возможности урегулирования европейского кризиса

Лавров оценил возможности урегулирования европейского кризиса - РИА Новости, 16.07.2024

Лавров оценил возможности урегулирования европейского кризиса

Урегулирование европейского кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят со стороны Запада, заявил глава МИД... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:27

2024-07-16T17:27

2024-07-16T18:13

россия

сергей лавров

в мире

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оон

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Урегулирование европейского кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе... Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного евроатлантического направления", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.Он напомнил, что условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240208/vengriya-1926126253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, в мире, европа, украина, владимир путин, оон