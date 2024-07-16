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Лавров оценил возможности урегулирования европейского кризиса - РИА Новости, 16.07.2024
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17:27 16.07.2024 (обновлено: 18:13 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079532.html
Лавров оценил возможности урегулирования европейского кризиса
Лавров оценил возможности урегулирования европейского кризиса - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров оценил возможности урегулирования европейского кризиса
Урегулирование европейского кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят со стороны Запада, заявил глава МИД... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:27
2024-07-16T18:13
россия
сергей лавров
в мире
европа
украина
владимир путин
оон
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Урегулирование европейского кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе... Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного евроатлантического направления", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.Он напомнил, что условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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россия, сергей лавров, в мире, европа, украина, владимир путин, оон
Россия, Сергей Лавров, В мире, Европа, Украина, Владимир Путин, ООН
Лавров оценил возможности урегулирования европейского кризиса

Лавров: урегулирование кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Урегулирование европейского кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе... Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного евроатлантического направления", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.
Он напомнил, что условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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