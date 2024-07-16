Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал учитывать проблему прав русских в идеях по урегулированию - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 16.07.2024 (обновлено: 17:38 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960074880.html
Лавров призвал учитывать проблему прав русских в идеях по урегулированию
Лавров призвал учитывать проблему прав русских в идеях по урегулированию - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров призвал учитывать проблему прав русских в идеях по урегулированию
Россия призывает всех, кто проявляет интерес к преодолению украинского кризиса, учитывать проблему национальных меньшинств, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:16
2024-07-16T17:38
россия
украина
в мире
сергей лавров
оон
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960074148_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_21d0cdca900f81e0e3c83d48dcefcc90.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Россия призывает всех, кто проявляет интерес к преодолению украинского кризиса, учитывать проблему национальных меньшинств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, и учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств. Всех без исключения", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.Он добавил, что ее замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Владимира Зеленского получает одобрение.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960075617.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960074148_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ca9b8ee810aad2b5367deb548b909271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, сергей лавров, оон, владимир зеленский
Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, ООН, Владимир Зеленский
Лавров призвал учитывать проблему прав русских в идеях по урегулированию

Лавров призывал учитывать проблему прав русских в идеях по решению кризиса

© Фото : Мария Захарова/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Россия призывает всех, кто проявляет интерес к преодолению украинского кризиса, учитывать проблему национальных меньшинств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, и учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств. Всех без исключения", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.
Он добавил, что ее замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Владимира Зеленского получает одобрение.
Еще одно унижение Германии. Лавров о размещении американских дальнобойных ракет - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Лавров назвал решение ФРГ разместить у себя американские ракеты унижением
Вчера, 17:17
 
РоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровООНВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала