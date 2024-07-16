https://ria.ru/20240716/lavrov-1960074880.html
Лавров призвал учитывать проблему прав русских в идеях по урегулированию
Лавров призвал учитывать проблему прав русских в идеях по урегулированию - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров призвал учитывать проблему прав русских в идеях по урегулированию
Россия призывает всех, кто проявляет интерес к преодолению украинского кризиса, учитывать проблему национальных меньшинств, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:16
2024-07-16T17:16
2024-07-16T17:38
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Россия призывает всех, кто проявляет интерес к преодолению украинского кризиса, учитывать проблему национальных меньшинств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, и учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств. Всех без исключения", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.Он добавил, что ее замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Владимира Зеленского получает одобрение.
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россия, украина, в мире, сергей лавров, оон, владимир зеленский
Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, ООН, Владимир Зеленский
Лавров призвал учитывать проблему прав русских в идеях по урегулированию
Лавров призывал учитывать проблему прав русских в идеях по решению кризиса