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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН - РИА Новости, 16.07.2024
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03:46 16.07.2024 (обновлено: 05:18 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lavrov-1959910707.html
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T03:46
2024-07-16T05:18
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА Новости.С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.Во вторник Лавров примет участие в открытых дебатах на тему многостороннего сотрудничества. В среду российский министр будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.Как сообщили в российском дипведомстве, программа визита министра формируется, ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявил журналистам, что США не просили об организации встречи Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на "полях" мероприятий в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20240709/oon-1958635361.html
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нью-йорк (город), россия, сша, сергей лавров, сергей рябков, энтони блинкен, в мире
Нью-Йорк (город), Россия, США, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Энтони Блинкен, В мире
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА Новости.
С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.
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Во вторник Лавров примет участие в открытых дебатах на тему многостороннего сотрудничества. В среду российский министр будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Как сообщили в российском дипведомстве, программа визита министра формируется, ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявил журналистам, что США не просили об организации встречи Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на "полях" мероприятий в Нью-Йорке.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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14 июля, 14:11
 
Нью-Йорк (город)РоссияСШАСергей ЛавровСергей РябковЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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