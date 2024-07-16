https://ria.ru/20240716/lavrov-1959910707.html

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН - РИА Новости, 16.07.2024

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T03:46

2024-07-16T03:46

2024-07-16T05:18

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА Новости.С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.Во вторник Лавров примет участие в открытых дебатах на тему многостороннего сотрудничества. В среду российский министр будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.Как сообщили в российском дипведомстве, программа визита министра формируется, ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявил журналистам, что США не просили об организации встречи Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на "полях" мероприятий в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20240709/oon-1958635361.html

https://ria.ru/20240714/lavrov-1959573435.html

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нью-йорк (город), россия, сша, сергей лавров, сергей рябков, энтони блинкен, в мире