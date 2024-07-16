СМИ сообщили о необычной "панике" в Латвии из-за России
The Times: латыши активно скупают советские гаражи, готовясь к войне с Россией
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастник мероприятия, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС
Участник мероприятия, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Жители Латвии активно скупают советские гаражи, готовясь к возможной войне с Россией, пишет The Times.
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"С тех пор как случилась Украина, постоянно идут разговоры о том, что мы будем делать, если Россия <...> войдет в Латвию, — говорит он. — Как нам бежать? Один из вариантов, который мы обсуждали, это плыть по реке, а затем бежать по морю, и мы могли бы сделать это отсюда, из гаражей на улице Краста. Это не план А, но такое возможно", — приводит журналистка слова одного из владельцев такой недвижимости.
Как пишет обозреватель, на фоне глобальной нестабильности и вооруженного конфликта на Украине гаражи времен Советского союза стали убежищем от внешнего мира для латышей: спрос на гаражные блоки советской эпохи значительно вырос, как и цена на них за последние несколько лет.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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