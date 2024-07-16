https://ria.ru/20240716/latviya-1960004986.html

СМИ сообщили о необычной "панике" в Латвии из-за России

СМИ сообщили о необычной "панике" в Латвии из-за России - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ сообщили о необычной "панике" в Латвии из-за России

Жители Латвии активно скупают советские гаражи, готовясь к возможной войне с Россией, пишет The Times. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:42

2024-07-16T13:42

2024-07-16T14:05

в мире

латвия

россия

нато

владимир путин

украина

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858353376_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc1a14c9fe5a39dd5c48bdb21dc2beda.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Жители Латвии активно скупают советские гаражи, готовясь к возможной войне с Россией, пишет The Times."С тех пор как случилась Украина, постоянно идут разговоры о том, что мы будем делать, если Россия <...> войдет в Латвию, — говорит он. — Как нам бежать? Один из вариантов, который мы обсуждали, это плыть по реке, а затем бежать по морю, и мы могли бы сделать это отсюда, из гаражей на улице Краста. Это не план А, но такое возможно", — приводит журналистка слова одного из владельцев такой недвижимости.Как пишет обозреватель, на фоне глобальной нестабильности и вооруженного конфликта на Украине гаражи времен Советского союза стали убежищем от внешнего мира для латышей: спрос на гаражные блоки советской эпохи значительно вырос, как и цена на них за последние несколько лет.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240716/nyt-1959955604.html

https://ria.ru/20240716/detal-1959970852.html

латвия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, россия, нато, владимир путин, украина, политика