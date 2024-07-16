https://ria.ru/20240716/lager-1960138608.html

Почти 200 человек незаконно жили в закрытом лагере, куда проник педофил

Почти 200 человек незаконно жили в закрытом лагере, куда проник педофил - РИА Новости, 16.07.2024

Почти 200 человек незаконно жили в закрытом лагере, куда проник педофил

Почти 200 человек незаконно проживали в закрытом из-за нарушений эксплуатации детском лагере "Счастливое детство" в Анапе, где ранее две девочки пострадали от... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:50

2024-07-16T23:50

2024-07-16T23:50

происшествия

анапа

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Почти 200 человек незаконно проживали в закрытом из-за нарушений эксплуатации детском лагере "Счастливое детство" в Анапе, где ранее две девочки пострадали от руки педофила, сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. В августе 2023 года в СУ СК РФ в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, который совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима. Сам детский лагерь в Анапе был закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных нарушений: допускались несоблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для отдыхающих. "Через день приставы посетили данный лагерь. К своему удивлению, вместо закрытых помещений и тишины они застали на территории "Счастливого детства" значительное количество посторонних людей. Как выяснилось, предприимчивый владелец, чтобы не терять хоть минимальную выручку, заключил договор с ООО "ГСП-7" и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении владельца лагеря был составлен административный протокол и назначен штраф, но к выселению людей он так и не приступил. Точку в этой истории поставили судебные приставы Анапского городского отдела, освободив лагерь от посторонних 187 человек и опечатав все входные группы.

https://ria.ru/20231031/prigovor-1906447367.html

https://ria.ru/20240326/deti-1935934272.html

анапа

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происшествия, анапа, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)