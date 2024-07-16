https://ria.ru/20240716/lada-1960060840.html

Lada Aura будут производить в спецкомплектации для такси

Lada Aura будут производить в спецкомплектации для такси - РИА Новости, 16.07.2024

Lada Aura будут производить в спецкомплектации для такси

Автомобиль Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:24

2024-07-16T16:24

2024-07-16T16:24

экономика

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владимир путин

автоваз

renault s.a

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автомобиль Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский. "Будут специальные версии в чуть более упрощенной и удобной для использования в такси комплектации", - сказал он, отвечая на вопрос о Lada Aura, добавив, что планируемый объем производства новинки всех комплектаций на этот год - до 3 тысяч машин. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. В понедельник президент России Владимир Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).

https://ria.ru/20240716/putin-1959977629.html

https://ria.ru/20240716/putin-1959972351.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, тверь, тольятти, владимир путин, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio