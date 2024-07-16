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Lada Aura будут производить в спецкомплектации для такси - РИА Новости, 16.07.2024
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16:24 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/lada-1960060840.html
Lada Aura будут производить в спецкомплектации для такси
Lada Aura будут производить в спецкомплектации для такси - РИА Новости, 16.07.2024
Lada Aura будут производить в спецкомплектации для такси
Автомобиль Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:24
2024-07-16T16:24
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автомобиль Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский. "Будут специальные версии в чуть более упрощенной и удобной для использования в такси комплектации", - сказал он, отвечая на вопрос о Lada Aura, добавив, что планируемый объем производства новинки всех комплектаций на этот год - до 3 тысяч машин. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. В понедельник президент России Владимир Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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экономика, авто, россия, тверь, тольятти, владимир путин, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Россия, Тверь, Тольятти, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
Lada Aura будут производить в спецкомплектации для такси

Lada Aura получит упрощенную комплектацию для использования в такси

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автомобиль Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский.
"Будут специальные версии в чуть более упрощенной и удобной для использования в такси комплектации", - сказал он, отвечая на вопрос о Lada Aura, добавив, что планируемый объем производства новинки всех комплектаций на этот год - до 3 тысяч машин.
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Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
В понедельник президент России Владимир Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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