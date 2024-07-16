https://ria.ru/20240716/krymskiy_most-1959920385.html

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до тысячи автомобилей

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до тысячи автомобилей - РИА Новости, 16.07.2024

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до тысячи автомобилей

Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Тамани для въезда на полуостров во вторник утром увеличилась до 1 тысячи, сообщается в Telegram-канале об... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T07:48

2024-07-16T07:48

2024-07-16T07:48

тамань (станица)

керчь

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Тамани для въезда на полуостров во вторник утром увеличилась до 1 тысячи, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. На 5:00 мск в очереди было менее 700 автомобилей, в 6:00 мск - более 900 машин. "В очереди со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 7.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html

https://ria.ru/20240715/most-1959833145.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

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тамань (станица), керчь, азовское море