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Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до тысячи автомобилей - РИА Новости, 16.07.2024
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07:48 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/krymskiy_most-1959920385.html
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до тысячи автомобилей
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до тысячи автомобилей - РИА Новости, 16.07.2024
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до тысячи автомобилей
Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Тамани для въезда на полуостров во вторник утром увеличилась до 1 тысячи, сообщается в Telegram-канале об... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:48
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тамань (станица)
керчь
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Тамани для въезда на полуостров во вторник утром увеличилась до 1 тысячи, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. На 5:00 мск в очереди было менее 700 автомобилей, в 6:00 мск - более 900 машин. "В очереди со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 7.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html
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тамань (станица)
керчь
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тамань (станица), керчь, азовское море
Тамань (станица), Керчь, Азовское море
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до тысячи автомобилей

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла утром до тысячи машин

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Тамани для въезда на полуостров во вторник утром увеличилась до 1 тысячи, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
На 5:00 мск в очереди было менее 700 автомобилей, в 6:00 мск - более 900 машин.
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"В очереди со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 7.00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
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Тамань (станица)КерчьАзовское море
 
 
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