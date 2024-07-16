Жителей Крыма предупредили о временных отключениях света
"Крымэнерго" предупредила об отключениях света в Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. "Крымэнерго" предупредила о временных отключениях Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных поселков для минимизации перегрузки оборудования, идет переключение по резервным схемам
"В связи с необходимостью проведения внеплановых работ в сетях ГУП РК "Крымэнерго" 16.07.2024 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер (до снижения нагрузок)", – говорится в сообщении компании.
Отключению от электроснабжения подлежат населенные пункты: Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Керчь, Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Войково, Яркое Поле, Синицыно, Красновка, Васильковое, Желябовка, Веселое, говорится в сообщении.
ГУП РК "Крымэнерго" принимает все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам.