https://ria.ru/20240716/krym-1960072493.html

Жителей Крыма предупредили о временных отключениях света

Жителей Крыма предупредили о временных отключениях света - РИА Новости, 16.07.2024

Жителей Крыма предупредили о временных отключениях света

"Крымэнерго" предупредила о временных отключениях Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных поселков для минимизации перегрузки оборудования, идет... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:05

2024-07-16T17:05

2024-07-16T17:19

общество

ялта

алушта

крымэнерго

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. "Крымэнерго" предупредила о временных отключениях Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных поселков для минимизации перегрузки оборудования, идет переключение по резервным схемам"В связи с необходимостью проведения внеплановых работ в сетях ГУП РК "Крымэнерго" 16.07.2024 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер (до снижения нагрузок)", – говорится в сообщении компании.Отключению от электроснабжения подлежат населенные пункты: Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Керчь, Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Войково, Яркое Поле, Синицыно, Красновка, Васильковое, Желябовка, Веселое, говорится в сообщении.ГУП РК "Крымэнерго" принимает все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам.

https://ria.ru/20240706/grafik-1957913526.html

https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946587050.html

ялта

алушта

феодосия

судак

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ялта, алушта, крымэнерго, феодосия, судак