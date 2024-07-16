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Жителей Крыма предупредили о временных отключениях света - РИА Новости, 16.07.2024
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17:05 16.07.2024 (обновлено: 17:19 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/krym-1960072493.html
Жителей Крыма предупредили о временных отключениях света
Жителей Крыма предупредили о временных отключениях света - РИА Новости, 16.07.2024
Жителей Крыма предупредили о временных отключениях света
"Крымэнерго" предупредила о временных отключениях Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных поселков для минимизации перегрузки оборудования, идет... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:05
2024-07-16T17:19
общество
ялта
алушта
крымэнерго
феодосия
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. "Крымэнерго" предупредила о временных отключениях Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных поселков для минимизации перегрузки оборудования, идет переключение по резервным схемам"В связи с необходимостью проведения внеплановых работ в сетях ГУП РК "Крымэнерго" 16.07.2024 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер (до снижения нагрузок)", – говорится в сообщении компании.Отключению от электроснабжения подлежат населенные пункты: Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Керчь, Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Войково, Яркое Поле, Синицыно, Красновка, Васильковое, Желябовка, Веселое, говорится в сообщении.ГУП РК "Крымэнерго" принимает все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам.
https://ria.ru/20240706/grafik-1957913526.html
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общество, ялта, алушта, крымэнерго, феодосия, судак
Общество, Ялта, Алушта, Крымэнерго, Феодосия, Судак
Жителей Крыма предупредили о временных отключениях света

"Крымэнерго" предупредила об отключениях света в Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. "Крымэнерго" предупредила о временных отключениях Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных поселков для минимизации перегрузки оборудования, идет переключение по резервным схемам
"В связи с необходимостью проведения внеплановых работ в сетях ГУП РК "Крымэнерго" 16.07.2024 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер (до снижения нагрузок)", – говорится в сообщении компании.
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Отключению от электроснабжения подлежат населенные пункты: Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Керчь, Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Войково, Яркое Поле, Синицыно, Красновка, Васильковое, Желябовка, Веселое, говорится в сообщении.
ГУП РК "Крымэнерго" принимает все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам.
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ОбществоЯлтаАлуштаКрымэнергоФеодосияСудак
 
 
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