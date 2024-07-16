https://ria.ru/20240716/krym-1960047487.html

На Карадагский заповедник в Крыму сбросили около 400 тонн воды

На Карадагский заповедник в Крыму сбросили около 400 тонн воды - РИА Новости, 16.07.2024

На Карадагский заповедник в Крыму сбросили около 400 тонн воды

Вертолеты сбросили за два дня на горящий Карадагский заповедник у Коктебеля в Крыму около 400 тонн воды, тушение пожара продолжается, сообщило МЧС России. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:41

2024-07-16T15:41

2024-07-16T15:41

происшествия

коктебель

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Вертолеты сбросили за два дня на горящий Карадагский заповедник у Коктебеля в Крыму около 400 тонн воды, тушение пожара продолжается, сообщило МЧС России. Пожар возник у подножья Карадагского заповедника в понедельник и распространился из-за ветра на территорию 20 гектаров. Для тушения привлечены лесники, волонтеры, бойцы Росгвардии и МЧС, в том числе два вертолета. Во вторник пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах, сообщили ранее в МЧС России. "386 тонн воды сброшено авиацией на очаги пожара в Коктебеле... Сегодня вертолеты МЧС России сбросили 150 тонн воды", - сообщили в ведомстве. Спасатели и лесники работают в труднодоступной горно-лесной местности в сложных условиях. Подвоз воды осуществляется с помощью высокопроходимой техники. Тушение, которое продолжают порядка 300 специалистов и более 30 единиц техники, осложняет жара и ветер, отметили в МЧС. По данным крымского гидрометцентра, в Коктебеле днем температура воздуха достигает 38 градусов, ветер северо-восточный, 4-5 метров в секунду, с порывами 10-12 метров в секунду. Общая площадь Карадагского заповедника превышает 2800 гектаров, из них более 800 гектаров – территория акватории.

https://ria.ru/20240714/rossija-1959527001.html

https://ria.ru/20240715/pozhary-1959684646.html

коктебель

россия

республика крым

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происшествия, коктебель, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)