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В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 16.07.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:07 16.07.2024 (обновлено: 10:10 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/krokus-1959938455.html
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 16.07.2024
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что к трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" причастна интернациональная команда, в которой есть... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:07
2024-07-16T10:10
теракт в "крокус сити холле"
центральная азия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус
европа
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что к трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" причастна интернациональная команда, в которой есть представители центральноазиатских, европейских стран, а также россияне."Что касается "Крокус сити", я бы тоже не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских, представители европейских стран, это Россия, там очень много. Сейчас просто идет работа", - сказал Чиханчин в Совете Федерации на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам.
https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html
центральная азия
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центральная азия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус, европа, россия, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Центральная Азия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус, Европа, Россия, Происшествия
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"

Росфинмониторинг: к теракту в "Крокусе" причастна интернациональная команда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что к трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" причастна интернациональная команда, в которой есть представители центральноазиатских, европейских стран, а также россияне.
"Что касается "Крокус сити", я бы тоже не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских, представители европейских стран, это Россия, там очень много. Сейчас просто идет работа", - сказал Чиханчин в Совете Федерации на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно
8 июля, 18:57
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Центральная АзияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)КрокусЕвропаРоссияПроисшествия
 
 
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