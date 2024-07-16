https://ria.ru/20240716/krokus-1959938455.html
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 16.07.2024
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что к трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" причастна интернациональная команда, в которой есть... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:07
2024-07-16T10:07
2024-07-16T10:10
теракт в "крокус сити холле"
центральная азия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус
европа
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что к трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" причастна интернациональная команда, в которой есть представители центральноазиатских, европейских стран, а также россияне."Что касается "Крокус сити", я бы тоже не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских, представители европейских стран, это Россия, там очень много. Сейчас просто идет работа", - сказал Чиханчин в Совете Федерации на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам.
https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная азия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус, европа, россия, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Центральная Азия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус, Европа, Россия, Происшествия
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"
Росфинмониторинг: к теракту в "Крокусе" причастна интернациональная команда