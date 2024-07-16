https://ria.ru/20240716/krokus-1959938455.html

В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"

В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 16.07.2024

В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что к трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" причастна интернациональная команда, в которой есть... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:07

2024-07-16T10:07

2024-07-16T10:10

теракт в "крокус сити холле"

центральная азия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

крокус

европа

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что к трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" причастна интернациональная команда, в которой есть представители центральноазиатских, европейских стран, а также россияне."Что касается "Крокус сити", я бы тоже не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских, представители европейских стран, это Россия, там очень много. Сейчас просто идет работа", - сказал Чиханчин в Совете Федерации на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам.

https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html

центральная азия

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

центральная азия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус, европа, россия, происшествия