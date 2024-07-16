https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960133534.html

В Краснодар вернулось электричество

В Краснодар вернулось электричество - РИА Новости, 16.07.2024

В Краснодар вернулось электричество

Электричество вернулось в Краснодар, где жители ста улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара во вторник вечером остались без света из-за повреждений на РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:53

2024-07-16T22:53

2024-07-16T22:53

происшествия

жкх

краснодар

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Электричество вернулось в Краснодар, где жители ста улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара во вторник вечером остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии Западном и Прикубанском округах из-за повреждений на линиях. В зону отключения попало 100 улиц, попавших в зону отключения. По данным службы, в городе не работало 177 трансформаторных подстанций. "Авария устранена, все потребители запитаны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html

краснодар

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, краснодар