https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960133534.html
В Краснодар вернулось электричество
В Краснодар вернулось электричество - РИА Новости, 16.07.2024
В Краснодар вернулось электричество
Электричество вернулось в Краснодар, где жители ста улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара во вторник вечером остались без света из-за повреждений на РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:53
2024-07-16T22:53
2024-07-16T22:53
происшествия
жкх
краснодар
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Электричество вернулось в Краснодар, где жители ста улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара во вторник вечером остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии Западном и Прикубанском округах из-за повреждений на линиях. В зону отключения попало 100 улиц, попавших в зону отключения. По данным службы, в городе не работало 177 трансформаторных подстанций. "Авария устранена, все потребители запитаны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, краснодар
Происшествия, ЖКХ, Краснодар
В Краснодар вернулось электричество
Электричество вернулось в Краснодар, где жители ста улиц оставались без света
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Электричество вернулось в Краснодар, где жители ста улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара во вторник вечером остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии Западном и Прикубанском округах из-за повреждений на линиях. В зону отключения попало 100 улиц, попавших в зону отключения. По данным службы, в городе не работало 177 трансформаторных подстанций.
«
"Авария устранена, все потребители запитаны", - говорится в сообщении.