https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960126140.html

Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара

Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара - РИА Новости, 16.07.2024

Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара

Порядка 40% энергосистемы Краснодара были отключены в рамках временных ограничений, которые ввело Кубанское региональное диспетчерское управление, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:36

2024-07-16T21:36

2024-07-16T21:36

происшествия

жкх

краснодар

ростовская аэс

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Порядка 40% энергосистемы Краснодара были отключены в рамках временных ограничений, которые ввело Кубанское региональное диспетчерское управление, сообщили в администрации города. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города информировали о том, что жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций. "В Краснодаре введены временные ограничения в подаче электричества. Шестнадцатого июля произошло временное ограничение от Кубанского регионального диспетчерского управления. Отключения коснулись порядка 40% энергосистемы города", - говорится в сообщении. Мэр Краснодара Евгений Наумов добавил, что электричество постепенно возвращается в дома жителей. Службы ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме повышенной готовности. Бригады выезжают на устранение отключений по заявкам. По данным муниципального центра управления Краснодара, в городе нарушилась работа электротранспорта и светофоров. Так, в дептрансе краевой столицы уточнили, что уже вернулись в рабочий режим около 110 светофоров. Ещё порядка 40 объектов ожидают подачи электричества. "Из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные ограничения электроснабжения. Это позволит нам сохранить всю систему и оборудование в целости", - прокомментировал мэр города.

https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, краснодар, ростовская аэс