https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960126140.html
Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара
Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара - РИА Новости, 16.07.2024
Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара
Порядка 40% энергосистемы Краснодара были отключены в рамках временных ограничений, которые ввело Кубанское региональное диспетчерское управление, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:36
2024-07-16T21:36
2024-07-16T21:36
происшествия
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краснодар
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Порядка 40% энергосистемы Краснодара были отключены в рамках временных ограничений, которые ввело Кубанское региональное диспетчерское управление, сообщили в администрации города. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города информировали о том, что жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций. "В Краснодаре введены временные ограничения в подаче электричества. Шестнадцатого июля произошло временное ограничение от Кубанского регионального диспетчерского управления. Отключения коснулись порядка 40% энергосистемы города", - говорится в сообщении. Мэр Краснодара Евгений Наумов добавил, что электричество постепенно возвращается в дома жителей. Службы ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме повышенной готовности. Бригады выезжают на устранение отключений по заявкам. По данным муниципального центра управления Краснодара, в городе нарушилась работа электротранспорта и светофоров. Так, в дептрансе краевой столицы уточнили, что уже вернулись в рабочий режим около 110 светофоров. Ещё порядка 40 объектов ожидают подачи электричества. "Из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные ограничения электроснабжения. Это позволит нам сохранить всю систему и оборудование в целости", - прокомментировал мэр города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, краснодар, ростовская аэс
Происшествия, ЖКХ, Краснодар, Ростовская АЭС
Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара
Мэрия: временные отключения электричества затронули 40% энергосистемы Краснодара
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости.
Порядка 40% энергосистемы Краснодара были отключены в рамках временных ограничений, которые ввело Кубанское региональное диспетчерское управление, сообщили
в администрации города.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города информировали о том, что жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций.
«
"В Краснодаре введены временные ограничения в подаче электричества. Шестнадцатого июля произошло временное ограничение от Кубанского регионального диспетчерского управления. Отключения коснулись порядка 40% энергосистемы города", - говорится в сообщении.
Мэр Краснодара Евгений Наумов добавил, что электричество постепенно возвращается в дома жителей. Службы ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме повышенной готовности. Бригады выезжают на устранение отключений по заявкам.
По данным муниципального центра управления Краснодара, в городе нарушилась работа электротранспорта и светофоров. Так, в дептрансе краевой столицы уточнили, что уже вернулись в рабочий режим около 110 светофоров. Ещё порядка 40 объектов ожидают подачи электричества.
"Из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС
введены временные ограничения электроснабжения. Это позволит нам сохранить всю систему и оборудование в целости", - прокомментировал мэр города.