https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960073726.html

В Краснодаре сто улиц остались без света

В Краснодаре сто улиц остались без света - РИА Новости, 16.07.2024

В Краснодаре сто улиц остались без света

Жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:09

2024-07-16T17:09

2024-07-16T17:09

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. "Произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе, в Прикубанском округе. Причина отключения – повреждение на линии", - сообщают в службе, называя 100 улиц, попавших в зону отключения. По данным службы, в городе не работают 177 трансформаторных подстанций. "Временные ограничения электроснабжения потребителей вводятся по команде регионального диспетчерского управления — Кубанского РДУ. После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения потребления отменяются, после чего электроснабжение потребителей осуществляется в нормальном режиме", - прокомментировали в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара.

https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html

краснодар

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2024

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происшествия, краснодар