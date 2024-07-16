https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960073726.html
В Краснодаре сто улиц остались без света
В Краснодаре сто улиц остались без света - РИА Новости, 16.07.2024
В Краснодаре сто улиц остались без света
Жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:09
2024-07-16T17:09
2024-07-16T17:09
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. "Произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе, в Прикубанском округе. Причина отключения – повреждение на линии", - сообщают в службе, называя 100 улиц, попавших в зону отключения. По данным службы, в городе не работают 177 трансформаторных подстанций. "Временные ограничения электроснабжения потребителей вводятся по команде регионального диспетчерского управления — Кубанского РДУ. После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения потребления отменяются, после чего электроснабжение потребителей осуществляется в нормальном режиме", - прокомментировали в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара.
https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html
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краснодар
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происшествия, краснодар
В Краснодаре сто улиц остались без света
Жители ста улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара остались без света