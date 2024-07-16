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Экс-командира Освободительной армии Косово приговорили к 18 годам тюрьмы - РИА Новости, 16.07.2024
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16:46 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/kosovo-1960067042.html
Экс-командира Освободительной армии Косово приговорили к 18 годам тюрьмы
Экс-командира Освободительной армии Косово приговорили к 18 годам тюрьмы - РИА Новости, 16.07.2024
Экс-командира Освободительной армии Косово приговорили к 18 годам тюрьмы
Спецтрибунал по Косово в Гааге во вторник признал бывшего командира так называемой Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетра Шалью виновным в военных... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:46
2024-07-16T16:46
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ГААГА, 16 июл - РИА Новости. Спецтрибунал по Косово в Гааге во вторник признал бывшего командира так называемой Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетра Шалью виновным в военных преступлениях и приговорил его к 18 годам тюремного заключения. "Рассмотрев все доказательства, комиссия признает вас, господин Пьетр Шалья, виновным... Коллегия приговаривает вас к наказанию в виде 18 лет тюремного заключения", - объявила на слушаниях спецтрибунала председательствующая судья Маппи Велдт-Фоглиа. Бывшего командира Армии освобождения Косова признали виновным в военных преступлениях, включая пытки, убийство и произвольные задержания, совершенные в период примерно с 17 мая по 5 июня 1999 года на металлургическом заводе Кукеш на севере Албании. В Нидерландах ранее были созданы Специальный трибунал и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти Югославии проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Они привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240212/kosovo-1926918516.html
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в мире, косово, сербия, гаага, дик марти, объединенная авиастроительная корпорация (оак), совет европы, нато
В мире, Косово, Сербия, Гаага, Дик Марти, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Совет Европы, НАТО
Экс-командира Освободительной армии Косово приговорили к 18 годам тюрьмы

Экс-командира Освободительной армии Косово Шалью приговорили к 18 годам тюрьмы

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 16 июл - РИА Новости. Спецтрибунал по Косово в Гааге во вторник признал бывшего командира так называемой Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетра Шалью виновным в военных преступлениях и приговорил его к 18 годам тюремного заключения.
"Рассмотрев все доказательства, комиссия признает вас, господин Пьетр Шалья, виновным... Коллегия приговаривает вас к наказанию в виде 18 лет тюремного заключения", - объявила на слушаниях спецтрибунала председательствующая судья Маппи Велдт-Фоглиа.
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Бывшего командира Армии освобождения Косова признали виновным в военных преступлениях, включая пытки, убийство и произвольные задержания, совершенные в период примерно с 17 мая по 5 июня 1999 года на металлургическом заводе Кукеш на севере Албании.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный трибунал и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти Югославии проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Они привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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В миреКосовоСербияГаагаДик МартиОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Совет ЕвропыНАТО
 
 
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