Экс-командира Освободительной армии Косово приговорили к 18 годам тюрьмы
Экс-командира Освободительной армии Косово Шалью приговорили к 18 годам тюрьмы
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 16 июл - РИА Новости. Спецтрибунал по Косово в Гааге во вторник признал бывшего командира так называемой Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетра Шалью виновным в военных преступлениях и приговорил его к 18 годам тюремного заключения.
"Рассмотрев все доказательства, комиссия признает вас, господин Пьетр Шалья, виновным... Коллегия приговаривает вас к наказанию в виде 18 лет тюремного заключения", - объявила на слушаниях спецтрибунала председательствующая судья Маппи Велдт-Фоглиа.
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Бывшего командира Армии освобождения Косова признали виновным в военных преступлениях, включая пытки, убийство и произвольные задержания, совершенные в период примерно с 17 мая по 5 июня 1999 года на металлургическом заводе Кукеш на севере Албании.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный трибунал и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти Югославии проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Они привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.