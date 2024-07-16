https://ria.ru/20240716/koshka-1960032762.html

Сотрудники аэропорта Екатеринбурга спасли кошку

Сотрудники аэропорта Екатеринбурга спасли кошку - РИА Новости, 16.07.2024

Сотрудники аэропорта Екатеринбурга спасли кошку

Пассажиры бросили кошку в кустах около екатеринбургского аэропорта "Кольцово", питомца забрала к себе сотрудница воздушной гавани, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:54

2024-07-16T14:54

2024-07-16T14:54

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общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Пассажиры бросили кошку в кустах около екатеринбургского аэропорта "Кольцово", питомца забрала к себе сотрудница воздушной гавани, сообщает пресс-служба аэровокзала. "Чем руководствовались бывшие хозяева животного, когда на прошлой неделе решили не брать питомца в полет, доподлинно неизвестно. Кошку в переноске в здании аэровокзального комплекса они отдали незнакомцу, который просто бросил ее в кусты возле подземного перехода. К счастью, это заметила сотрудник терминала деловой авиации, которая унесла животное обратно в аэропорт", - говорится в сообщении. По словам сотрудницы центра транспортной и авиационной безопасности "Кольцово", которая забрала кошку к себе домой, животное пребывало в глубоком шоке и в течение трех дней проявляло агрессию. Однако позже питомец начал привыкать к новой обстановке. "Кошка молодая, года два-три, зубы еще белые совсем. Длинношерстная, хвост пушистый, красивая кошка. Она домашняя, приучена к туалету, корм сухой ест. Сейчас уже она успокоилась: гуляет по комнате, валяется, и пузо себе уже требует погладить, ей уже все интересно. Но кошка с характером", – приводит пресс-служба воздушной гавани слова сотрудницы. Женщина ищет для питомца новых хозяев, но отмечает, что если это не удастся, то оставит кошку себе.

https://ria.ru/20240531/kot-1949673850.html

https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

екатеринбург, общество