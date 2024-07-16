https://ria.ru/20240716/koreya-1959926705.html

Сестра Ким Чен Ына осудила отправку листовок со стороны Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына осудила отправку листовок со стороны Южной Кореи - РИА Новости, 16.07.2024

Сестра Ким Чен Ына осудила отправку листовок со стороны Южной Кореи

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон пригрозила "ужасными и непосильными" последствиями южнокорейским активистам на фоне очередной отправки ими в КНДР не... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:58

2024-07-16T08:58

2024-07-16T09:00

в мире

южная корея

пхеньян

ким е чжон

ким чен ын

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СЕУЛ, 16 июл - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон пригрозила "ужасными и непосильными" последствиями южнокорейским активистам на фоне очередной отправки ими в КНДР не менее 29 шаров с листовками, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как сообщила в своем заявлении Ким Ё Чжон, 16 июля на южной границе и в глубине некоторых районов КНДР были обнаружены 29 крупных воздушных шаров, запущенных "подонками" из Южной Кореи. В настоящее время компетентные ведомства проводят обыск, убирают упавшие предметы и сжигают их. На фотографиях, опубликованных ЦТАК, видно сжигаемые антипхеньянские листовки, лежащие на земле. Ким Ё Чжон добавила, что из-за блокировки доступа к соответствующим участкам во многих районах "усугубляются неудобства жителей". "Еще раз строго предупреждаю. Они должны быть готовы к ужасным и непосильным последствиям", - заявила она. Сестра лидера КНДР предупредила, что страна больше не собирается допускать такого, и в случае, если южнокорейские активисты продолжат "глупые и гнусные поступки", способ ответа Северной Кореи на это "неизбежно" изменится. Ким Ё Чжон ранее уже не раз грозила последствиями южнокорейским активистам, перебежчикам из КНДР, которые несмотря на многочисленные предупреждения продолжают запуски антипхеньянских листовок через границу. С 28 мая Северная Корея в несколько подходов запустила тысячи воздушных шаров с мусором, по большей части бумажным, в Южную Корею в знак протеста против антипеньянских листовок, рассылаемых северокорейскими перебежчиками и активистами на Юге. Сестра Ким Чен Ына, комментируя отправку Пхеньяном шаров с макулатурой и бытовым мусором в Южную Корею, выражала надежду на то, что теперь в Сеуле поймут, насколько неприятно и утомительно все это убирать, и будут с большей осторожностью говорить о свободе слова в отношении "игр" с воздушными шарами в приграничных районах.

https://ria.ru/20240107/kndr-1920040668.html

https://ria.ru/20240107/zayavlenie-1920059888.html

https://ria.ru/20240424/sobaka-1941912621.html

южная корея

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, пхеньян, ким е чжон, ким чен ын