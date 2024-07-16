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Сестра Ким Чен Ына осудила отправку листовок со стороны Южной Кореи - РИА Новости, 16.07.2024
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08:58 16.07.2024 (обновлено: 09:00 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/koreya-1959926705.html
Сестра Ким Чен Ына осудила отправку листовок со стороны Южной Кореи
Сестра Ким Чен Ына осудила отправку листовок со стороны Южной Кореи - РИА Новости, 16.07.2024
Сестра Ким Чен Ына осудила отправку листовок со стороны Южной Кореи
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон пригрозила "ужасными и непосильными" последствиями южнокорейским активистам на фоне очередной отправки ими в КНДР не... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:58
2024-07-16T09:00
в мире
южная корея
пхеньян
ким е чжон
ким чен ын
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СЕУЛ, 16 июл - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон пригрозила "ужасными и непосильными" последствиями южнокорейским активистам на фоне очередной отправки ими в КНДР не менее 29 шаров с листовками, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как сообщила в своем заявлении Ким Ё Чжон, 16 июля на южной границе и в глубине некоторых районов КНДР были обнаружены 29 крупных воздушных шаров, запущенных "подонками" из Южной Кореи. В настоящее время компетентные ведомства проводят обыск, убирают упавшие предметы и сжигают их. На фотографиях, опубликованных ЦТАК, видно сжигаемые антипхеньянские листовки, лежащие на земле. Ким Ё Чжон добавила, что из-за блокировки доступа к соответствующим участкам во многих районах "усугубляются неудобства жителей". "Еще раз строго предупреждаю. Они должны быть готовы к ужасным и непосильным последствиям", - заявила она. Сестра лидера КНДР предупредила, что страна больше не собирается допускать такого, и в случае, если южнокорейские активисты продолжат "глупые и гнусные поступки", способ ответа Северной Кореи на это "неизбежно" изменится. Ким Ё Чжон ранее уже не раз грозила последствиями южнокорейским активистам, перебежчикам из КНДР, которые несмотря на многочисленные предупреждения продолжают запуски антипхеньянских листовок через границу. С 28 мая Северная Корея в несколько подходов запустила тысячи воздушных шаров с мусором, по большей части бумажным, в Южную Корею в знак протеста против антипеньянских листовок, рассылаемых северокорейскими перебежчиками и активистами на Юге. Сестра Ким Чен Ына, комментируя отправку Пхеньяном шаров с макулатурой и бытовым мусором в Южную Корею, выражала надежду на то, что теперь в Сеуле поймут, насколько неприятно и утомительно все это убирать, и будут с большей осторожностью говорить о свободе слова в отношении "игр" с воздушными шарами в приграничных районах.
https://ria.ru/20240107/kndr-1920040668.html
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в мире, южная корея, пхеньян, ким е чжон, ким чен ын
В мире, Южная Корея, Пхеньян, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын
Сестра Ким Чен Ына осудила отправку листовок со стороны Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу ужасными последствиями за отправку листовок

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 16 июл - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон пригрозила "ужасными и непосильными" последствиями южнокорейским активистам на фоне очередной отправки ими в КНДР не менее 29 шаров с листовками, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как сообщила в своем заявлении Ким Ё Чжон, 16 июля на южной границе и в глубине некоторых районов КНДР были обнаружены 29 крупных воздушных шаров, запущенных "подонками" из Южной Кореи. В настоящее время компетентные ведомства проводят обыск, убирают упавшие предметы и сжигают их. На фотографиях, опубликованных ЦТАК, видно сжигаемые антипхеньянские листовки, лежащие на земле.
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Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу крещением огнем
7 января, 12:29
Ким Ё Чжон добавила, что из-за блокировки доступа к соответствующим участкам во многих районах "усугубляются неудобства жителей".
«
"Еще раз строго предупреждаю. Они должны быть готовы к ужасным и непосильным последствиям", - заявила она.
Сестра лидера КНДР предупредила, что страна больше не собирается допускать такого, и в случае, если южнокорейские активисты продолжат "глупые и гнусные поступки", способ ответа Северной Кореи на это "неизбежно" изменится.
Ким Ё Чжон ранее уже не раз грозила последствиями южнокорейским активистам, перебежчикам из КНДР, которые несмотря на многочисленные предупреждения продолжают запуски антипхеньянских листовок через границу.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Южнокорейские военные назвали комедией заявление сестры Ким Чен Ына
7 января, 15:42
С 28 мая Северная Корея в несколько подходов запустила тысячи воздушных шаров с мусором, по большей части бумажным, в Южную Корею в знак протеста против антипеньянских листовок, рассылаемых северокорейскими перебежчиками и активистами на Юге.
Сестра Ким Чен Ына, комментируя отправку Пхеньяном шаров с макулатурой и бытовым мусором в Южную Корею, выражала надежду на то, что теперь в Сеуле поймут, насколько неприятно и утомительно все это убирать, и будут с большей осторожностью говорить о свободе слова в отношении "игр" с воздушными шарами в приграничных районах.
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Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников в Южной Корее с лающей собакой
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В миреЮжная КореяПхеньянКим Е ЧжонКим Чен Ын
 
 
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