https://ria.ru/20240716/korabli-1959915624.html

Российские и китайские корабли провели стрельбы в Южно-Китайском море

Российские и китайские корабли провели стрельбы в Южно-Китайском море - РИА Новости, 16.07.2024

Российские и китайские корабли провели стрельбы в Южно-Китайском море

ВМФ России и ВМС Китая провели артиллерийские стрельбы в рамках совместных учений "Морское взаимодействие - 2024", сообщили во вторник в Отделе информационного... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:40

2024-07-16T05:40

2024-07-16T13:35

россия

южно-китайское море

китай

народно-освободительная армия китая

тихоокеанский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960001222_0:40:545:347_1920x0_80_0_0_fd4ae36f295bd3687c522c31f86656fe.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Китая провели артиллерийские стрельбы в рамках совместных учений "Морское взаимодействие - 2024", сообщили во вторник в Отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). Учение проходит в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представлен корветами "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, тремя боевыми кораблями и одним вспомогательным судном ВМС НОАК. "Морская часть военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК "Морское взаимодействие - 2024" началось с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена "вражеская" подводная лодка. В ходе практических действий боевые расчёты российских и китайских кораблей выполнили стрельбу из реактивных бомбомётных установок", - говорится в сообщении. Далее корабли ВМФ РФ и ВМС НОАК провели артиллерийские стрельбы по условным морским целям. Первое российско-китайское военно-морское учение прошло в 2005 году в Жёлтом море. С 2012 их проводят на регулярной основе в различных регионах.

https://ria.ru/20240711/nato-1958864791.html

https://ria.ru/20240715/bespokoystvo-1959897572.html

россия

южно-китайское море

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, южно-китайское море, китай, народно-освободительная армия китая, тихоокеанский флот вмф россии