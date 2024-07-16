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Российские и китайские корабли провели стрельбы в Южно-Китайском море - РИА Новости, 16.07.2024
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05:40 16.07.2024 (обновлено: 13:35 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/korabli-1959915624.html
Российские и китайские корабли провели стрельбы в Южно-Китайском море
Российские и китайские корабли провели стрельбы в Южно-Китайском море - РИА Новости, 16.07.2024
Российские и китайские корабли провели стрельбы в Южно-Китайском море
ВМФ России и ВМС Китая провели артиллерийские стрельбы в рамках совместных учений "Морское взаимодействие - 2024", сообщили во вторник в Отделе информационного... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:40
2024-07-16T13:35
россия
южно-китайское море
китай
народно-освободительная армия китая
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Китая провели артиллерийские стрельбы в рамках совместных учений "Морское взаимодействие - 2024", сообщили во вторник в Отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). Учение проходит в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представлен корветами "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, тремя боевыми кораблями и одним вспомогательным судном ВМС НОАК. "Морская часть военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК "Морское взаимодействие - 2024" началось с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена "вражеская" подводная лодка. В ходе практических действий боевые расчёты российских и китайских кораблей выполнили стрельбу из реактивных бомбомётных установок", - говорится в сообщении. Далее корабли ВМФ РФ и ВМС НОАК провели артиллерийские стрельбы по условным морским целям. Первое российско-китайское военно-морское учение прошло в 2005 году в Жёлтом море. С 2012 их проводят на регулярной основе в различных регионах.
https://ria.ru/20240711/nato-1958864791.html
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россия, южно-китайское море, китай, народно-освободительная армия китая, тихоокеанский флот вмф россии
Россия, Южно-Китайское море, Китай, Народно-освободительная армия Китая, Тихоокеанский флот ВМФ России
Российские и китайские корабли провели стрельбы в Южно-Китайском море

ВМФ России и ВМС КНР провели стрельбы в рамках учений в Южно-Китайском море

© Фото : Тихоокеанский флот ВМФ РоссииТоржественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2024". 15 июля 2024
Торжественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения Морское взаимодействие - 2024. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Тихоокеанский флот ВМФ России
Торжественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2024". 15 июля 2024
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Китая провели артиллерийские стрельбы в рамках совместных учений "Морское взаимодействие - 2024", сообщили во вторник в Отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).
Учение проходит в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представлен корветами "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, тремя боевыми кораблями и одним вспомогательным судном ВМС НОАК.
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"Морская часть военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК "Морское взаимодействие - 2024" началось с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена "вражеская" подводная лодка. В ходе практических действий боевые расчёты российских и китайских кораблей выполнили стрельбу из реактивных бомбомётных установок", - говорится в сообщении.
Далее корабли ВМФ РФ и ВМС НОАК провели артиллерийские стрельбы по условным морским целям.
Первое российско-китайское военно-морское учение прошло в 2005 году в Жёлтом море. С 2012 их проводят на регулярной основе в различных регионах.
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РоссияЮжно-Китайское мореКитайНародно-освободительная армия КитаяТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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