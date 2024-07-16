https://ria.ru/20240716/kopter-1959928962.html

В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского коптера

В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского коптера - РИА Новости, 16.07.2024

В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского коптера

Житель поселка Теткино Глушковского района Курской области ранен при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:22

2024-07-16T09:22

2024-07-16T11:10

курская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Житель поселка Теткино Глушковского района Курской области ранен при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня утром в поселке Теткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывают первую медицинскую помощь", - написал Смирнов.По его словам, взрывом повреждены крыша и окна в доме, где проживал пострадавший. Власти окажут собственнику помощь в ремонте, добавил врио главы области.

https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия