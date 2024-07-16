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В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского коптера - РИА Новости, 16.07.2024
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09:22 16.07.2024 (обновлено: 11:10 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/kopter-1959928962.html
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского коптера
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского коптера - РИА Новости, 16.07.2024
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского коптера
Житель поселка Теткино Глушковского района Курской области ранен при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:22
2024-07-16T11:10
курская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Житель поселка Теткино Глушковского района Курской области ранен при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня утром в поселке Теткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывают первую медицинскую помощь", - написал Смирнов.По его словам, взрывом повреждены крыша и окна в доме, где проживал пострадавший. Власти окажут собственнику помощь в ремонте, добавил врио главы области.
https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского коптера

В курском поселке Теткино мужчина пострадал при атаке украинского коптера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Житель поселка Теткино Глушковского района Курской области ранен при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром в поселке Теткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывают первую медицинскую помощь", - написал Смирнов.
По его словам, взрывом повреждены крыша и окна в доме, где проживал пострадавший. Власти окажут собственнику помощь в ремонте, добавил врио главы области.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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