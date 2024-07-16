https://ria.ru/20240716/komissiya-1960067372.html

В Раде рассказали, сколько времени занимает военно-врачебная комиссия

В Раде рассказали, сколько времени занимает военно-врачебная комиссия - РИА Новости, 16.07.2024

В Раде рассказали, сколько времени занимает военно-врачебная комиссия

Депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) на Украине нередко занимает не больше семи минут, что чревато проблемами как РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:46

2024-07-16T16:46

2024-07-16T16:46

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) на Украине нередко занимает не больше семи минут, что чревато проблемами как для самого гражданина, так и для государства. "На этапе ВВК... хватает пять-семь минут времени на одного человека при прохождении осмотра. Как вы думаете, возможно ли успеть нормально провести ВВК?" - сказал Камельчук в эфире YouTube-канала "Новости. Live". При этом он добавил, что, если гражданин не оспаривает первое решение комиссии, шансов пройти ее надлежащим образом попросту нет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950114966.html

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