https://ria.ru/20240716/kolomna-1960073526.html
Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят
Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят - РИА Новости, 16.07.2024
Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят
Управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта инициировало проверку... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:08
2024-07-16T17:08
2024-07-16T17:16
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
газпром
крушение sukhoi superjet под коломной
коломна
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта инициировало проверку завода-производителя упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet, сообщили РИА Новости в Ространснадзоре.В пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа"."Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, в рамках своей компетенции, рассмотрела Ваш запрос... о крушении самолета RRJ-95LR-100 RA-89049 12.07.2024 в районе г. Коломны и сообщает, что Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер", - говорится в сообщении.Ранее межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, упавшего в Подмосковье.
https://ria.ru/20240715/superjet-1959814001.html
https://ria.ru/20240712/yaschiki-1959357812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), газпром, крушение sukhoi superjet под коломной, коломна
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Газпром, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Коломна
Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят
Госавианадзор проверит производителя упавшего под Коломной самолета SSJ