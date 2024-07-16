https://ria.ru/20240716/kolomna-1960073526.html

Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят

Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят - РИА Новости, 16.07.2024

Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят

Управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта инициировало проверку... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:08

2024-07-16T17:08

2024-07-16T17:16

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

газпром

крушение sukhoi superjet под коломной

коломна

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта инициировало проверку завода-производителя упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet, сообщили РИА Новости в Ространснадзоре.В пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа"."Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, в рамках своей компетенции, рассмотрела Ваш запрос... о крушении самолета RRJ-95LR-100 RA-89049 12.07.2024 в районе г. Коломны и сообщает, что Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер", - говорится в сообщении.Ранее межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, упавшего в Подмосковье.

https://ria.ru/20240715/superjet-1959814001.html

https://ria.ru/20240712/yaschiki-1959357812.html

московская область (подмосковье)

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), газпром, крушение sukhoi superjet под коломной, коломна