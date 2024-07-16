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Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят - РИА Новости, 16.07.2024
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17:08 16.07.2024 (обновлено: 17:16 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/kolomna-1960073526.html
Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят
Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят - РИА Новости, 16.07.2024
Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят
Управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта инициировало проверку... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:08
2024-07-16T17:16
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
газпром
крушение sukhoi superjet под коломной
коломна
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта инициировало проверку завода-производителя упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet, сообщили РИА Новости в Ространснадзоре.В пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа"."Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, в рамках своей компетенции, рассмотрела Ваш запрос... о крушении самолета RRJ-95LR-100 RA-89049 12.07.2024 в районе г. Коломны и сообщает, что Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер", - говорится в сообщении.Ранее межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, упавшего в Подмосковье.
https://ria.ru/20240715/superjet-1959814001.html
https://ria.ru/20240712/yaschiki-1959357812.html
московская область (подмосковье)
коломна
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московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), газпром, крушение sukhoi superjet под коломной, коломна
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Газпром, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Коломна
Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят

Госавианадзор проверит производителя упавшего под Коломной самолета SSJ

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта инициировало проверку завода-производителя упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet, сообщили РИА Новости в Ространснадзоре.
В пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа".
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Говорить о причинах крушения самолета под Коломной пока рано, заявили в МАК
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"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, в рамках своей компетенции, рассмотрела Ваш запрос... о крушении самолета RRJ-95LR-100 RA-89049 12.07.2024 в районе г. Коломны и сообщает, что Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер", - говорится в сообщении.
Ранее межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, упавшего в Подмосковье.
Кадры с места падения самолета в Коломне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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12 июля, 22:02
 
Московская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)ГазпромКрушение Sukhoi Superjet под КоломнойКоломна
 
 
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