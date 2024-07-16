https://ria.ru/20240716/knr-1960110249.html

Постпред Китая при ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов

Постпред Китая при ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов - РИА Новости, 16.07.2024

Постпред Китая при ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов

НАТО не останавливается ни перед чем для расширения сферы своего влияния, разжигания конфронтации в мире и перекладывания вины на других, заявил во вторник... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:32

2024-07-16T19:32

2024-07-16T19:32

в мире

китай

украина

фу цун

нато

оон

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ООН, 16 июл - РИА Новости. НАТО не останавливается ни перед чем для расширения сферы своего влияния, разжигания конфронтации в мире и перекладывания вины на других, заявил во вторник постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. "НАТО - это региональный военный блок, оставшийся со времен холодной войны, стремящийся расширить свою сферу влияния, не останавливаясь ни перед чем для создания ложных сюжетов, подливая масло в огонь, где бы они ни появлялись, разжигая конфронтацию… и прибегая к перекладыванию вины", - сообщил он на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему многостороннего сотрудничества.По словам постпреда КНР, трактовка НАТО вопроса Украины прямо противоположна тому, что делает международное сообщество с точки зрения убеждения и продвижения мира. "Китай советует НАТО и другим странам, у которых возникают вопросы, проводить самоанализ и самопроверку перестать быть нарушителями спокойствия, которые ставят под угрозу общую безопасность за счет других", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240715/vstuplenie-1959900276.html

китай

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в мире, китай, украина, фу цун, нато, оон