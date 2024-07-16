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Постпред Китая при ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов
Постпред Китая при ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов - РИА Новости, 16.07.2024
Постпред Китая при ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов
НАТО не останавливается ни перед чем для расширения сферы своего влияния, разжигания конфронтации в мире и перекладывания вины на других, заявил во вторник... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:32
2024-07-16T19:32
2024-07-16T19:32
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ООН, 16 июл - РИА Новости. НАТО не останавливается ни перед чем для расширения сферы своего влияния, разжигания конфронтации в мире и перекладывания вины на других, заявил во вторник постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. "НАТО - это региональный военный блок, оставшийся со времен холодной войны, стремящийся расширить свою сферу влияния, не останавливаясь ни перед чем для создания ложных сюжетов, подливая масло в огонь, где бы они ни появлялись, разжигая конфронтацию… и прибегая к перекладыванию вины", - сообщил он на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему многостороннего сотрудничества.По словам постпреда КНР, трактовка НАТО вопроса Украины прямо противоположна тому, что делает международное сообщество с точки зрения убеждения и продвижения мира. "Китай советует НАТО и другим странам, у которых возникают вопросы, проводить самоанализ и самопроверку перестать быть нарушителями спокойствия, которые ставят под угрозу общую безопасность за счет других", - подчеркнул дипломат.
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Постпред Китая при ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов
Постпред КНР при ООН обвинил НАТО в разжигании конфронтации в мире