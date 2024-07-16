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СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса - РИА Новости, 16.07.2024
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21:30 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/kniga-1960125409.html
СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса
СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса
Канцлер ФРГ Олаф Шольц был растроган до слёз книгой "Элегия Хиллбилли", которую написал кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс, сообщило... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:30
2024-07-16T21:30
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц был растроган до слёз книгой "Элегия Хиллбилли", которую написал кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс, сообщило издание Bild. После того, как кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп объявил Вэнса кандидатом в вице-президенты, Bild вспомнил об интервью с Шольцем 2019 года, когда тот еще занимал должности вице-канцлера и министра финансов. Тогда у Шольца спросили, что последнее его доводило до слёз. "Книга "Элегия Хиллбилли" Джей-Ди Вэнса меня очень тронула – там речь о тяжелых условиях жизни детей из низшего класса в США", - ответил будущий канцлер ФРГ. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. За время пребывания в Сенате Вэнс приобрёл репутацию ярого популиста, а также противника различных социальных инициатив, таких, как так называемая критическая расовая теория (CRT), программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии для инвестиций. Вэнс также известен критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией.
https://ria.ru/20240716/vens-1959959586.html
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в мире, германия, сша, украина, олаф шольц, дональд трамп, bild
В мире, Германия, США, Украина, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Bild
СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса

Bild: Шольца растрогала книга, написанная кандидатом в вице-президенты Вэнсом

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц был растроган до слёз книгой "Элегия Хиллбилли", которую написал кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс, сообщило издание Bild.
После того, как кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп объявил Вэнса кандидатом в вице-президенты, Bild вспомнил об интервью с Шольцем 2019 года, когда тот еще занимал должности вице-канцлера и министра финансов. Тогда у Шольца спросили, что последнее его доводило до слёз. "Книга "Элегия Хиллбилли" Джей-Ди Вэнса меня очень тронула – там речь о тяжелых условиях жизни детей из низшего класса в США", - ответил будущий канцлер ФРГ.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Биография Джей-Ди Вэнса
Вчера, 11:24
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
За время пребывания в Сенате Вэнс приобрёл репутацию ярого популиста, а также противника различных социальных инициатив, таких, как так называемая критическая расовая теория (CRT), программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии для инвестиций. Вэнс также известен критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Сын Трампа оценил шансы Вэнса стать преемником отца
Вчера, 20:55
 
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