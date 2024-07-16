СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса
Bild: Шольца растрогала книга, написанная кандидатом в вице-президенты Вэнсом
© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц был растроган до слёз книгой "Элегия Хиллбилли", которую написал кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс, сообщило издание Bild.
После того, как кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп объявил Вэнса кандидатом в вице-президенты, Bild вспомнил об интервью с Шольцем 2019 года, когда тот еще занимал должности вице-канцлера и министра финансов. Тогда у Шольца спросили, что последнее его доводило до слёз. "Книга "Элегия Хиллбилли" Джей-Ди Вэнса меня очень тронула – там речь о тяжелых условиях жизни детей из низшего класса в США", - ответил будущий канцлер ФРГ.
Биография Джей-Ди Вэнса
Вчера, 11:24
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
За время пребывания в Сенате Вэнс приобрёл репутацию ярого популиста, а также противника различных социальных инициатив, таких, как так называемая критическая расовая теория (CRT), программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии для инвестиций. Вэнс также известен критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией.