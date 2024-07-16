https://ria.ru/20240716/kniga-1960125409.html

СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса

СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был растроган до слёз книгой "Элегия Хиллбилли", которую написал кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс, сообщило... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:30

2024-07-16T21:30

2024-07-16T21:30

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц был растроган до слёз книгой "Элегия Хиллбилли", которую написал кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс, сообщило издание Bild. После того, как кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп объявил Вэнса кандидатом в вице-президенты, Bild вспомнил об интервью с Шольцем 2019 года, когда тот еще занимал должности вице-канцлера и министра финансов. Тогда у Шольца спросили, что последнее его доводило до слёз. "Книга "Элегия Хиллбилли" Джей-Ди Вэнса меня очень тронула – там речь о тяжелых условиях жизни детей из низшего класса в США", - ответил будущий канцлер ФРГ. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. За время пребывания в Сенате Вэнс приобрёл репутацию ярого популиста, а также противника различных социальных инициатив, таких, как так называемая критическая расовая теория (CRT), программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии для инвестиций. Вэнс также известен критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией.

https://ria.ru/20240716/vens-1959959586.html

https://ria.ru/20240716/vens-1960120567.html

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в мире, германия, сша, украина, олаф шольц, дональд трамп, bild