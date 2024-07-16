https://ria.ru/20240716/kitay-1960052694.html
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая - РИА Новости, 16.07.2024
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:01
2024-07-16T16:01
2024-07-16T16:03
экономика
китай
мвф
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада организации.Согласно представленным табличным значениям, рост ВВП Китая в текущем году окажется на 0,4 процентного пункта выше, чем прогнозировалась в апреле. В 2025 году ожидаемое увеличение ВВП также изменено в большую сторону на 0,4 процентного пункта.Как отмечается в докладе, улучшение прогноза по китайской экономике стало возможным благодаря росту внутреннего потребления и увеличению экспорта товаров из КНР на фоне роста мирового спроса.
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китай
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, мвф
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая до пяти процентов в 2024 году