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МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая - РИА Новости, 16.07.2024
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16:01 16.07.2024 (обновлено: 16:03 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/kitay-1960052694.html
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая - РИА Новости, 16.07.2024
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:01
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экономика
китай
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада организации.Согласно представленным табличным значениям, рост ВВП Китая в текущем году окажется на 0,4 процентного пункта выше, чем прогнозировалась в апреле. В 2025 году ожидаемое увеличение ВВП также изменено в большую сторону на 0,4 процентного пункта.Как отмечается в докладе, улучшение прогноза по китайской экономике стало возможным благодаря росту внутреннего потребления и увеличению экспорта товаров из КНР на фоне роста мирового спроса.
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экономика, китай, мвф
Экономика, Китай, МВФ
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая

МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая до пяти процентов в 2024 году

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, рост ВВП Китая в текущем году окажется на 0,4 процентного пункта выше, чем прогнозировалась в апреле. В 2025 году ожидаемое увеличение ВВП также изменено в большую сторону на 0,4 процентного пункта.
Как отмечается в докладе, улучшение прогноза по китайской экономике стало возможным благодаря росту внутреннего потребления и увеличению экспорта товаров из КНР на фоне роста мирового спроса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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