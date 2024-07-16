https://ria.ru/20240716/kirkorov-1960068548.html

Киркоров намерен снизить сумму компенсации по иску к Успенской

Киркоров намерен снизить сумму компенсации по иску к Успенской - РИА Новости, 16.07.2024

Киркоров намерен снизить сумму компенсации по иску к Успенской

Представители Филиппа Киркорова в Замоскворецком суде Москвы сообщили о намерении артиста снизить сумму компенсации морального вреда с 10 до 5 миллионов рублей... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:51

2024-07-16T16:51

2024-07-16T16:51

шоубиз

москва

филипп киркоров

любовь успенская

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Представители Филиппа Киркорова в Замоскворецком суде Москвы сообщили о намерении артиста снизить сумму компенсации морального вреда с 10 до 5 миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Поводом для подачи иска в суд послужило интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником". "Мы уменьшаем компенсацию морального вреда до 5 миллионов рублей в связи с тем, что истцу принесли извинения", - сказал юрист. Извинения Киркорову ранее принесла Жигалова, после чего суд утвердил мировое соглашение между журналисткой и артистом в рамках иска. Елена Сенина, представляющая в суде Успенскую, уточнила у стороны истца, в чем же взаимосвязь, если все 10 миллионов Киркоров требовал с ее клиентки. Адвокат Киркорова уточнил, что это личное решение артиста. В свою очередь, Успенская сама подала иск к Киркорову на 10 миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу "Муз-ТВ" назвал певицу попрошайкой" и что та "клянчит шмотки и подарки". Таганский райсуд начнет его рассмотрение в августе.

https://ria.ru/20240716/ivleeva-1960058461.html

https://ria.ru/20240614/advokat-1952895432.html

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москва, филипп киркоров, любовь успенская