https://ria.ru/20240716/kirill-1960059761.html

Патриарх Кирилл заявил о невозможности канонизации Ивана Грозного

Патриарх Кирилл заявил о невозможности канонизации Ивана Грозного - РИА Новости, 16.07.2024

Патриарх Кирилл заявил о невозможности канонизации Ивана Грозного

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что канонизация царя Ивана Грозного невозможна, так как он совершил страшное преступление, отдав приказ об... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:20

2024-07-16T16:20

2024-07-16T16:20

религия

иван грозный

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что канонизация царя Ивана Грозного невозможна, так как он совершил страшное преступление, отдав приказ об убийстве митрополита Филиппа, и назвал эту тему закрытой. "Мы вспоминаем сегодня память святителя Филиппа, митрополита Московского угодника Божия… Ни в чем не повинный святитель, радевший о благе Руси, о благе святого православия, смиренный, благочестивый, прекрасно проповедавший Слово Божие, пал от руки безумного царя. И в стороне остается вопрос о причинах этого безумия: то ли болезнь, то ли обуяние злой силой – Бог его знает, что взбудоражило царя. Но он совершил страшное преступление, и поэтому, когда сейчас некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют у патриарха канонизации Иоанна Грозного, всем отвечаю, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может… Прошу считать эту тему закрытой", – заявил патриарх в проповеди после литургии в день памяти святителя Филиппа митрополита Московского в Успенском соборе Московского Кремля. Это не означает, добавил он, что исторические заслуги государя Ивана Грозного не ценятся, а важная политическая миссия, которую он осуществил, не осознана. "Но все это не является причиной для канонизации и быть не может", – подчеркнул глава Русской православной церкви. Митрополит Московский Филипп (1507-1569) публично осудил опричнину и массовые казни при Иване Грозном, был судим, сослан и, согласно житию святого, убит главой опричников Малютой Скуратовым.

https://ria.ru/20240122/groznyy-1922686153.html

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иван грозный, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество