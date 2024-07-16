https://ria.ru/20240716/kiev-1960105421.html

Миссия МВФ приехала в Киев

Миссия МВФ приехала в Киев - РИА Новости, 16.07.2024

Миссия МВФ приехала в Киев

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем прибыла в Киев для обсуждения налогов и очередного транша, сообщил постоянный представитель РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:17

2024-07-16T19:17

2024-07-16T20:00

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киев

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александр устинов

владимир зеленский

верховная рада украины

g7

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем прибыла в Киев для обсуждения налогов и очередного транша, сообщил постоянный представитель фонда на Украине Ваграм Степанян."Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня, 16 июля, встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу", - приводит слова Степаняна украинское издание Liga.net.Как отмечает издание, 23 мая стало известно, что минфин Украины готовит законопроект, предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5% и распространение его на физических лиц-предпринимателей, также предполагается увеличение налога на добавленную стоимость.Накануне депутат Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о необходимости в текущем году закрыть "дыру" в бюджете Украины в размере 400-500 миллиардов гривен (9,8-12,2 миллиарда долларов).Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240705/zadolzhennost-1957537252.html

https://ria.ru/20240628/mvf-1956237494.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, сша, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7, мвф