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Миссия МВФ приехала в Киев - РИА Новости, 16.07.2024
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19:17 16.07.2024 (обновлено: 20:00 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/kiev-1960105421.html
Миссия МВФ приехала в Киев
Миссия МВФ приехала в Киев - РИА Новости, 16.07.2024
Миссия МВФ приехала в Киев
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем прибыла в Киев для обсуждения налогов и очередного транша, сообщил постоянный представитель РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:17
2024-07-16T20:00
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем прибыла в Киев для обсуждения налогов и очередного транша, сообщил постоянный представитель фонда на Украине Ваграм Степанян."Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня, 16 июля, встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу", - приводит слова Степаняна украинское издание Liga.net.Как отмечает издание, 23 мая стало известно, что минфин Украины готовит законопроект, предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5% и распространение его на физических лиц-предпринимателей, также предполагается увеличение налога на добавленную стоимость.Накануне депутат Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о необходимости в текущем году закрыть "дыру" в бюджете Украины в размере 400-500 миллиардов гривен (9,8-12,2 миллиарда долларов).Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240705/zadolzhennost-1957537252.html
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в мире, киев, украина, сша, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7, мвф
В мире, Киев, Украина, США, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7, МВФ
Миссия МВФ приехала в Киев

Liga.net: в Киев прибыли представители МВФ обсуждать налоги и новый транш

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем прибыла в Киев для обсуждения налогов и очередного транша, сообщил постоянный представитель фонда на Украине Ваграм Степанян.
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"Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня, 16 июля, встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу", - приводит слова Степаняна украинское издание Liga.net.
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Как отмечает издание, 23 мая стало известно, что минфин Украины готовит законопроект, предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5% и распространение его на физических лиц-предпринимателей, также предполагается увеличение налога на добавленную стоимость.
Накануне депутат Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о необходимости в текущем году закрыть "дыру" в бюджете Украины в размере 400-500 миллиардов гривен (9,8-12,2 миллиарда долларов).
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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