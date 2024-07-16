Миссия МВФ приехала в Киев
Liga.net: в Киев прибыли представители МВФ обсуждать налоги и новый транш
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем прибыла в Киев для обсуждения налогов и очередного транша, сообщил постоянный представитель фонда на Украине Ваграм Степанян.
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"Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня, 16 июля, встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу", - приводит слова Степаняна украинское издание Liga.net.
Как отмечает издание, 23 мая стало известно, что минфин Украины готовит законопроект, предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5% и распространение его на физических лиц-предпринимателей, также предполагается увеличение налога на добавленную стоимость.
Накануне депутат Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о необходимости в текущем году закрыть "дыру" в бюджете Украины в размере 400-500 миллиардов гривен (9,8-12,2 миллиарда долларов).
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.