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Хуснуллин призвал привести всю дорожную сеть России в порядок
Хуснуллин призвал привести всю дорожную сеть России в порядок - РИА Новости, 16.07.2024
Хуснуллин призвал привести всю дорожную сеть России в порядок
Важно привести всю дорожную сеть РФ в порядок, в этом году опережение в данной работе составляет 14%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:30
2024-07-16T11:30
2024-07-16T12:11
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Важно привести всю дорожную сеть РФ в порядок, в этом году опережение в данной работе составляет 14%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Очень важно приведение всей дорожной сети в нормативное состояние. Могу сказать, что в этом году мы по сравнению с прошлым годом идем с опережением на 14%. У нас ситуация в целом неплохая", - сказал Хуснуллин журналистам.Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году.
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общество, россия, марат хуснуллин, екатеринбург, тюмень
Общество, Россия, Марат Хуснуллин, Екатеринбург, Тюмень
Хуснуллин призвал привести всю дорожную сеть России в порядок
Хуснуллин: надо привести дороги в порядок, опережение в работе составляет 14%