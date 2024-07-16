https://ria.ru/20240716/khusnullin-1959962058.html

Хуснуллин призвал привести всю дорожную сеть России в порядок

Хуснуллин призвал привести всю дорожную сеть России в порядок - РИА Новости, 16.07.2024

Хуснуллин призвал привести всю дорожную сеть России в порядок

Важно привести всю дорожную сеть РФ в порядок, в этом году опережение в данной работе составляет 14%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:30

2024-07-16T11:30

2024-07-16T12:11

общество

россия

марат хуснуллин

екатеринбург

тюмень

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Важно привести всю дорожную сеть РФ в порядок, в этом году опережение в данной работе составляет 14%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Очень важно приведение всей дорожной сети в нормативное состояние. Могу сказать, что в этом году мы по сравнению с прошлым годом идем с опережением на 14%. У нас ситуация в целом неплохая", - сказал Хуснуллин журналистам.Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году.

https://realty.ria.ru/20240716/khusnullin-1959968315.html

россия

екатеринбург

тюмень

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общество, россия, марат хуснуллин, екатеринбург, тюмень