https://ria.ru/20240716/khamas-1959979593.html
В ХАМАС отказались встречаться с ФАТХ в Пекине
В ХАМАС отказались встречаться с ФАТХ в Пекине - РИА Новости, 16.07.2024
В ХАМАС отказались встречаться с ФАТХ в Пекине
Движение ХАМАС не планирует проводить отдельную двухстороннюю встречу с движением ФАТХ в Пекине, готовится ко встрече со всеми палестинскими фракциями, заявил... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:30
2024-07-16T12:30
2024-07-16T12:39
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СЕКТОР ГАЗА, 16 июл – РИА Новости. Движение ХАМАС не планирует проводить отдельную двухстороннюю встречу с движением ФАТХ в Пекине, готовится ко встрече со всеми палестинскими фракциями, заявил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.В апреле официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщал, что представители палестинских движений ФАТХ и ХАМАС провели консультации в Пекине, где выразили намерение продолжать диалог и стремиться к единству Палестины."Ведётся подготовка к проведению встречи палестинских фракций в Пекине в конце этого месяца… Информация о проведении отдельной двусторонней встрече движений ФАТХ и ХАМАС в Пекине не соответствует действительности", - сказал Наим.Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай на следующей неделе проведет встречу с представителями палестинских движений ХАМАС и ФАТХ в попытке разрешения разногласий между ними.По данным издания, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания возглавит делегацию движения в Пекине, а ФАТХ направит в китайскую столицу трех чиновников, включая заместителя председателя. Министр иностранных дел Китая Ван И встретится с представителями палестинских фракций 21 июля и еще раз 23 июля, а в промежутках делегации будут встречаться самостоятельно.Движение за национальное освобождение Палестины, более известное как ФАТХ, является ведущей палестинской политической силой. Движение было образовано в середине 50-х годов прошлого века. Одним из создателей организации был Ясир Арафат. ФАТХ - самая влиятельная и многочисленная фракция в Организации освобождения Палестины (ООП). В настоящий момент руководителем ФАТХ является президент Палестины Махмуд Аббас.Палестинское движение ХАМАС (Движение исламского сопротивления) образовано в 1987 году религиозным суннитским деятелем и ее первым лидером шейхом Ахмедом Ясином. ХАМАС с самого начала своего создания избрало тактику непризнания Израиля и вооруженной борьбы с этим государством. Позже движение выступило против мирных соглашений в Осло в 1993 году. ХАМАС выступает за создание исламского палестинского государства на всей территории Израиля, Западного берега и сектора Газа.Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа. У организации нет единого руководителя. Его политическое бюро, которое ответственно за внешние связи возглавляет Исмаил Хания, главой движения в секторе Газа является Яхья Синвар.
https://ria.ru/20240713/zalozhnik-1959484136.html
https://ria.ru/20240715/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, ХАМАС, ФАТХ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В ХАМАС отказались встречаться с ФАТХ в Пекине
ХАМАС отказался проводить отдельную встречу с ФАТХ в Пекине
СЕКТОР ГАЗА, 16 июл – РИА Новости. Движение ХАМАС не планирует проводить отдельную двухстороннюю встречу с движением ФАТХ в Пекине, готовится ко встрече со всеми палестинскими фракциями, заявил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.
В апреле официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщал, что представители палестинских движений ФАТХ и ХАМАС провели консультации в Пекине, где выразили намерение продолжать диалог и стремиться к единству Палестины.
"Ведётся подготовка к проведению встречи палестинских фракций в Пекине в конце этого месяца… Информация о проведении отдельной двусторонней встрече движений ФАТХ и ХАМАС в Пекине не соответствует действительности", - сказал Наим.
Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай на следующей неделе проведет встречу с представителями палестинских движений ХАМАС и ФАТХ в попытке разрешения разногласий между ними.
По данным издания, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания возглавит делегацию движения в Пекине, а ФАТХ направит в китайскую столицу трех чиновников, включая заместителя председателя. Министр иностранных дел Китая Ван И встретится с представителями палестинских фракций 21 июля и еще раз 23 июля, а в промежутках делегации будут встречаться самостоятельно.
Движение за национальное освобождение Палестины, более известное как ФАТХ, является ведущей палестинской политической силой. Движение было образовано в середине 50-х годов прошлого века. Одним из создателей организации был Ясир Арафат. ФАТХ - самая влиятельная и многочисленная фракция в Организации освобождения Палестины (ООП). В настоящий момент руководителем ФАТХ является президент Палестины Махмуд Аббас.
Палестинское движение ХАМАС (Движение исламского сопротивления) образовано в 1987 году религиозным суннитским деятелем и ее первым лидером шейхом Ахмедом Ясином. ХАМАС с самого начала своего создания избрало тактику непризнания Израиля и вооруженной борьбы с этим государством. Позже движение выступило против мирных соглашений в Осло в 1993 году. ХАМАС выступает за создание исламского палестинского государства на всей территории Израиля, Западного берега и сектора Газа.
Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа. У организации нет единого руководителя. Его политическое бюро, которое ответственно за внешние связи возглавляет Исмаил Хания, главой движения в секторе Газа является Яхья Синвар.