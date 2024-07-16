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В Кении во время протестов застрелили демонстранта, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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16:18 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/kenija-1960059168.html
В Кении во время протестов застрелили демонстранта, пишут СМИ
В Кении во время протестов застрелили демонстранта, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
В Кении во время протестов застрелили демонстранта, пишут СМИ
Протестующий был застрелен во время антиправительственной демонстрации с призывами к отставке президента страны Уильяма Руто в регионе Каджиадо на юге Кении,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:18
2024-07-16T16:18
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Протестующий был застрелен во время антиправительственной демонстрации с призывами к отставке президента страны Уильяма Руто в регионе Каджиадо на юге Кении, сообщает местное издание Citizen Digital. Ранее газета Nation сообщала, что антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби. Отмечалось, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки Руто. "Один человек был застрелен в... округе Каджиадо во время антиправительственных протестов на фоне усиления призывов к отставке президента Уильяма Руто", - говорится в сообщении. Как пишет издание со ссылкой на Кенийскую национальную комиссию по правам человека (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51. Ранее KNCHR сообщала о 39 погибших в ходе протестов. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Двадцать шестого июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.
https://ria.ru/20240625/nayrobi-1955349725.html
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в мире, кения, найроби (город), протесты в кении
В мире, Кения, Найроби (город), Протесты в Кении
В Кении во время протестов застрелили демонстранта, пишут СМИ

Citizen Digital: на юге Кении во время антиправительственной застрелили человека

© AP Photo / Henry NamindeКенийская полиция во время протестов
Кенийская полиция во время протестов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Henry Naminde
Кенийская полиция во время протестов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Протестующий был застрелен во время антиправительственной демонстрации с призывами к отставке президента страны Уильяма Руто в регионе Каджиадо на юге Кении, сообщает местное издание Citizen Digital.
Ранее газета Nation сообщала, что антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби. Отмечалось, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки Руто.
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"Один человек был застрелен в... округе Каджиадо во время антиправительственных протестов на фоне усиления призывов к отставке президента Уильяма Руто", - говорится в сообщении.
Как пишет издание со ссылкой на Кенийскую национальную комиссию по правам человека (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51.
Ранее KNCHR сообщала о 39 погибших в ходе протестов.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.
Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Двадцать шестого июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.
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