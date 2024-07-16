https://ria.ru/20240716/kenija-1960059168.html

В Кении во время протестов застрелили демонстранта, пишут СМИ

В Кении во время протестов застрелили демонстранта, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024

В Кении во время протестов застрелили демонстранта, пишут СМИ

Протестующий был застрелен во время антиправительственной демонстрации с призывами к отставке президента страны Уильяма Руто в регионе Каджиадо на юге Кении,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:18

2024-07-16T16:18

2024-07-16T16:18

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Протестующий был застрелен во время антиправительственной демонстрации с призывами к отставке президента страны Уильяма Руто в регионе Каджиадо на юге Кении, сообщает местное издание Citizen Digital. Ранее газета Nation сообщала, что антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби. Отмечалось, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки Руто. "Один человек был застрелен в... округе Каджиадо во время антиправительственных протестов на фоне усиления призывов к отставке президента Уильяма Руто", - говорится в сообщении. Как пишет издание со ссылкой на Кенийскую национальную комиссию по правам человека (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51. Ранее KNCHR сообщала о 39 погибших в ходе протестов. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Двадцать шестого июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.

https://ria.ru/20240625/nayrobi-1955349725.html

https://ria.ru/20240627/keniya-1955954621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кения, найроби (город), протесты в кении