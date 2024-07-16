https://ria.ru/20240716/kenija-1960021218.html

В Кении возобновились антиправительственные протесты

В Кении возобновились антиправительственные протесты - РИА Новости, 16.07.2024

В Кении возобновились антиправительственные протесты

Антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби, сообщает местная газета... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:23

2024-07-16T14:23

2024-07-16T15:08

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби, сообщает местная газета Nation. Отмечается, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки президента Уильяма Руто. По данным газеты, движение общественного транспорта у Дома правительства ограничено, все дороги к нему остаются закрытыми, на всех въездах и выездах установлены блокпосты, а у ворот расположены водометы и пожарные машины. "Полиция периодически применяла слезоточивый газ, ведя игру в кошки-мышки с протестующими, которые пытались занять центральный деловой район", - говорится в сообщении издания. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), по меньшей мере 39 человек погибли в ходе протестов.

https://ria.ru/20240715/keniya-1959889484.html

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в мире, кения, найроби (город), протесты в кении