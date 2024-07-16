https://ria.ru/20240716/karlson-1960023335.html

Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе

Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе - РИА Новости, 16.07.2024

Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе

Только кандидат в президенты США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс смогут не допустить ядерную войну, заявил американский журналист Такер... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:27

2024-07-16T14:27

2024-07-16T14:27

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россия

такер карлсон

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Только кандидат в президенты США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс смогут не допустить ядерную войну, заявил американский журналист Такер Карлсон на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его YouTube-канале."Предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джей-Ди Вэнсу", — отметил он.Карлсон подчеркнул, что все остальные претенденты на должность вице-президента приведут к началу ядерной катастрофы. Журналист также затронул тему глубокого раскола в американском обществе.Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что опасные действия, заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959712223.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959771891.html

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в мире, сша, россия, такер карлсон, дональд трамп, владимир путин