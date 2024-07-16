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Вэнс называл захватывающим интервью Путина Карлсону

Вэнс называл захватывающим интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 16.07.2024

Вэнс называл захватывающим интервью Путина Карлсону

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в феврале называл "захватывающим" интервью президента России Владимира Путина журналисту... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T01:05

2024-07-16T01:05

2024-07-16T10:50

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в феврале называл "захватывающим" интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону."Только что посмотрел это. Захватывающе", — написал Вэнс в соцсети X в день выхода интервью девятого февраля.Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил Дональд Трамп.Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.Политик также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у Путина, в нем президент рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По его словам, переговоры весной 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.Также президент подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

https://ria.ru/20240715/bajden-1959899345.html

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