СМИ: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе
CNN: Израиль применил американские снаряды для удара по школе ООН в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Израиль применил американские снаряды для удара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, в результате атаки погибли 22 человека, сообщает телеканал CNN со ссылкой экспертов.
Палестинское агентство Shehab 14 июля сообщало, что Израиль нанес удар по школе БАПОР в центральной части сектора Газа. Медиа-офис правительства Газы в тот же день добавил, что число погибших при израильском обстреле достигло 15, а пострадавших - до 80.
"Эксперты по оружию идентифицировали остатки двух боеприпасов американского производства, которые использовались при израильском ракетном ударе в воскресенье по школе в центральной части Газы, в результате которого, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 22 человека", - говорится в сообщении.
Один из экспертов провел анализ изображений с места трагедии. Он заявил телеканалу, что у боеприпасов есть детали, характерные для продукции американской компании Boeing. Другой рассказал CNN, что в ходе исследования остатков были обнаружены фрагментов ракеты Hellfire производства США.
В понедельник официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что замороженная поставка США Израилю авиабомб массой 908 килограммов остается на паузе и проходит оценку.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.