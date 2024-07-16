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СМИ: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе - РИА Новости, 16.07.2024
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12:08 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html
СМИ: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе
СМИ: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе
Израиль применил американские снаряды для удара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:08
2024-07-16T12:08
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
оон
хамас
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Израиль применил американские снаряды для удара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, в результате атаки погибли 22 человека, сообщает телеканал CNN со ссылкой экспертов. Палестинское агентство Shehab 14 июля сообщало, что Израиль нанес удар по школе БАПОР в центральной части сектора Газа. Медиа-офис правительства Газы в тот же день добавил, что число погибших при израильском обстреле достигло 15, а пострадавших - до 80. "Эксперты по оружию идентифицировали остатки двух боеприпасов американского производства, которые использовались при израильском ракетном ударе в воскресенье по школе в центральной части Газы, в результате которого, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 22 человека", - говорится в сообщении. Один из экспертов провел анализ изображений с места трагедии. Он заявил телеканалу, что у боеприпасов есть детали, характерные для продукции американской компании Boeing. Другой рассказал CNN, что в ходе исследования остатков были обнаружены фрагментов ракеты Hellfire производства США. В понедельник официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что замороженная поставка США Израилю авиабомб массой 908 килограммов остается на паузе и проходит оценку. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240714/pogibshie-1959611058.html
https://ria.ru/20240606/gaza-1950859624.html
https://ria.ru/20240606/bomby-1951085995.html
израиль
сша
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), ООН, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе

CNN: Израиль применил американские снаряды для удара по школе ООН в секторе Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Израиль применил американские снаряды для удара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, в результате атаки погибли 22 человека, сообщает телеканал CNN со ссылкой экспертов.
Палестинское агентство Shehab 14 июля сообщало, что Израиль нанес удар по школе БАПОР в центральной части сектора Газа. Медиа-офис правительства Газы в тот же день добавил, что число погибших при израильском обстреле достигло 15, а пострадавших - до 80.
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате возросло
14 июля, 17:40
"Эксперты по оружию идентифицировали остатки двух боеприпасов американского производства, которые использовались при израильском ракетном ударе в воскресенье по школе в центральной части Газы, в результате которого, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 22 человека", - говорится в сообщении.
Один из экспертов провел анализ изображений с места трагедии. Он заявил телеканалу, что у боеприпасов есть детали, характерные для продукции американской компании Boeing. Другой рассказал CNN, что в ходе исследования остатков были обнаружены фрагментов ракеты Hellfire производства США.
В понедельник официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что замороженная поставка США Израилю авиабомб массой 908 килограммов остается на паузе и проходит оценку.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены
6 июня, 04:26
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Израиль использовал американские авиабомбы для удара по школе БАПОР в Газе
6 июня, 17:07
 
В миреИзраильСШАРафах (провинция)ООНХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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