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В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа - РИА Новости, 16.07.2024
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19:46 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/izhevsk-1960112372.html
В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа
В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа - РИА Новости, 16.07.2024
В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа
Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело об убийстве после гибели одиннадцатилетней девочки, которую с высоты 17 этажа сбросил мужчина, об этом... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:46
2024-07-16T19:46
происшествия
россия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 16 июл - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело об убийстве после гибели одиннадцатилетней девочки, которую с высоты 17 этажа сбросил мужчина, об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУСК. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17 этажа жилого дома и совершил суицид. Собеседник отмечал, что мужчина имел психоневрологические проблемы. В СУСК РФ по Удмуртии сообщают, что по факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. "Возле жилого комплекса на улице 10 лет Октября в Ижевске обнаружены тела 11-летней местной жительницы и 25-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, проводится его осмотр, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении следкома региона.
https://ria.ru/20240716/devochka-1960049494.html
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происшествия, россия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа

В Ижевске завели дело после гибели девочки, которую мужчина сбросил с 17 этажа

© Фото : СУ СК России по Удмуртской Республике/TelegramСотрудники СК РФ на улице 10 лет Октября в Ижевске, где были обнаружены тела девочки-подростка и парня
Сотрудники СК РФ на улице 10 лет Октября в Ижевске, где были обнаружены тела девочки-подростка и парня - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : СУ СК России по Удмуртской Республике/Telegram
Сотрудники СК РФ на улице 10 лет Октября в Ижевске, где были обнаружены тела девочки-подростка и парня
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УФА, 16 июл - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело об убийстве после гибели одиннадцатилетней девочки, которую с высоты 17 этажа сбросил мужчина, об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУСК.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17 этажа жилого дома и совершил суицид. Собеседник отмечал, что мужчина имел психоневрологические проблемы.
В СУСК РФ по Удмуртии сообщают, что по факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
"Возле жилого комплекса на улице 10 лет Октября в Ижевске обнаружены тела 11-летней местной жительницы и 25-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, проводится его осмотр, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении следкома региона.
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ПроисшествияРоссияИжевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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