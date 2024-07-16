https://ria.ru/20240716/izhevsk-1960112372.html
В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа
В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа - РИА Новости, 16.07.2024
В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа
Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело об убийстве после гибели одиннадцатилетней девочки, которую с высоты 17 этажа сбросил мужчина, об этом... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:46
2024-07-16T19:46
2024-07-16T19:46
происшествия
россия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960091113_0:237:1167:893_1920x0_80_0_0_a844c5d23c84ae8ed85de86a45722e06.jpg
УФА, 16 июл - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело об убийстве после гибели одиннадцатилетней девочки, которую с высоты 17 этажа сбросил мужчина, об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУСК. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17 этажа жилого дома и совершил суицид. Собеседник отмечал, что мужчина имел психоневрологические проблемы. В СУСК РФ по Удмуртии сообщают, что по факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. "Возле жилого комплекса на улице 10 лет Октября в Ижевске обнаружены тела 11-летней местной жительницы и 25-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, проводится его осмотр, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении следкома региона.
https://ria.ru/20240716/devochka-1960049494.html
россия
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960091113_0:18:1167:893_1920x0_80_0_0_8c1767a962304abfad4a33676488c5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа
В Ижевске завели дело после гибели девочки, которую мужчина сбросил с 17 этажа