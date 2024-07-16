https://ria.ru/20240716/izhevsk-1960112372.html

В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа

В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа - РИА Новости, 16.07.2024

В Ижевске возбудили дело после падения девочки с 17 этажа

Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело об убийстве после гибели одиннадцатилетней девочки, которую с высоты 17 этажа сбросил мужчина, об этом... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:46

2024-07-16T19:46

2024-07-16T19:46

происшествия

россия

ижевск

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 16 июл - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело об убийстве после гибели одиннадцатилетней девочки, которую с высоты 17 этажа сбросил мужчина, об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУСК. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17 этажа жилого дома и совершил суицид. Собеседник отмечал, что мужчина имел психоневрологические проблемы. В СУСК РФ по Удмуртии сообщают, что по факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. "Возле жилого комплекса на улице 10 лет Октября в Ижевске обнаружены тела 11-летней местной жительницы и 25-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, проводится его осмотр, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении следкома региона.

https://ria.ru/20240716/devochka-1960049494.html

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происшествия, россия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф)