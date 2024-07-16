https://ria.ru/20240716/iskander-1959918322.html
Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе"
Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе" - РИА Новости, 16.07.2024
Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе"
Эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер" не существует, его мощнейшая боевая часть в ходе спецоперации поражает объекты... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:02
2024-07-16T07:02
2024-07-16T07:13
ростех
высокоточные комплексы
безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер" не существует, его мощнейшая боевая часть в ходе спецоперации поражает объекты противника со снайперской точностью, заявили во вторник в "Ростехе". Так в госкорпорации прокомментировали публикацию американского издания Military Watch Magazine (MWM), в которой было отмечено, что баллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" способны маневрировать, что затрудняет их обнаружение. "Эти комплексы производит наш холдинг "Высокоточные комплексы". Боевые машины активно используются в зоне СВО. "Искандер-М" несет мощнейшую боевую часть. Ее хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление. Эффективной защиты от его ракет не существует. В ходе спецоперации "Искандер" демонстрирует снайперскую точность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Ростеха". В корпорации отметили, что ракеты "Искандера" могут отклоняться буквально на считанные метры, что при их радиусе поражения не играет большой роли: "Либо же бьют точно в цель, как говорят военные – "в колышек"". ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://ria.ru/20240714/minoborony-1959585598.html
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ростех, высокоточные комплексы, безопасность
Ростех, Высокоточные комплексы, Безопасность
Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе"
"Ростех": эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер" не существует, его мощнейшая боевая часть в ходе спецоперации поражает объекты противника со снайперской точностью, заявили
во вторник в "Ростехе".
Так в госкорпорации прокомментировали публикацию американского издания Military Watch Magazine (MWM), в которой было отмечено, что баллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" способны маневрировать, что затрудняет их обнаружение.
"Эти комплексы производит наш холдинг "Высокоточные комплексы
". Боевые машины активно используются в зоне СВО. "Искандер-М" несет мощнейшую боевую часть. Ее хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление. Эффективной защиты от его ракет не существует. В ходе спецоперации "Искандер" демонстрирует снайперскую точность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Ростеха".
В корпорации отметили, что ракеты "Искандера" могут отклоняться буквально на считанные метры, что при их радиусе поражения не играет большой роли: "Либо же бьют точно в цель, как говорят военные – "в колышек"".
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.