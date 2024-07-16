Рейтинг@Mail.ru
Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе" - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 16.07.2024 (обновлено: 07:13 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/iskander-1959918322.html
Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе"
Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе" - РИА Новости, 16.07.2024
Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе"
Эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер" не существует, его мощнейшая боевая часть в ходе спецоперации поражает объекты... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:02
2024-07-16T07:13
ростех
высокоточные комплексы
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947499581_1:52:1315:791_1920x0_80_0_0_c1cde7545d87af472d7f2be151cf3995.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер" не существует, его мощнейшая боевая часть в ходе спецоперации поражает объекты противника со снайперской точностью, заявили во вторник в "Ростехе". Так в госкорпорации прокомментировали публикацию американского издания Military Watch Magazine (MWM), в которой было отмечено, что баллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" способны маневрировать, что затрудняет их обнаружение. "Эти комплексы производит наш холдинг "Высокоточные комплексы". Боевые машины активно используются в зоне СВО. "Искандер-М" несет мощнейшую боевую часть. Ее хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление. Эффективной защиты от его ракет не существует. В ходе спецоперации "Искандер" демонстрирует снайперскую точность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Ростеха". В корпорации отметили, что ракеты "Искандера" могут отклоняться буквально на считанные метры, что при их радиусе поражения не играет большой роли: "Либо же бьют точно в цель, как говорят военные – "в колышек"". ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://ria.ru/20240714/minoborony-1959585598.html
https://ria.ru/20240704/iskander-1957255417.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947499581_188:0:1312:843_1920x0_80_0_0_f2d80e17b9d235a0edd564f4e54c03e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростех, высокоточные комплексы, безопасность
Ростех, Высокоточные комплексы, Безопасность
Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе"

"Ростех": эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует

© Минобороны РоссииУчения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Минобороны России
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер" не существует, его мощнейшая боевая часть в ходе спецоперации поражает объекты противника со снайперской точностью, заявили во вторник в "Ростехе".
Так в госкорпорации прокомментировали публикацию американского издания Military Watch Magazine (MWM), в которой было отмечено, что баллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" способны маневрировать, что затрудняет их обнаружение.
Расчет Искандер уничтожил ЗРК IRIS-T производства ФРГ в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК IRIS-T ударом "Искандера"
14 июля, 15:19
"Эти комплексы производит наш холдинг "Высокоточные комплексы". Боевые машины активно используются в зоне СВО. "Искандер-М" несет мощнейшую боевую часть. Ее хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление. Эффективной защиты от его ракет не существует. В ходе спецоперации "Искандер" демонстрирует снайперскую точность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Ростеха".
В корпорации отметили, что ракеты "Искандера" могут отклоняться буквально на считанные метры, что при их радиусе поражения не играет большой роли: "Либо же бьют точно в цель, как говорят военные – "в колышек"".
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
Ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево
4 июля, 07:27
 
РостехВысокоточные комплексыБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала