https://ria.ru/20240716/iran-1960138129.html

Иран назвал обвинения в попытке устранить Трампа злонамеренными

Иран назвал обвинения в попытке устранить Трампа злонамеренными - РИА Новости, 16.07.2024

Иран назвал обвинения в попытке устранить Трампа злонамеренными

Иран считает безосновательными и злонамеренными обвинения, прозвучавшие в американских СМИ о том, что Тегеран якобы планировал "устранить" экс-президента США... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:42

2024-07-16T23:42

2024-07-16T23:42

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Иран считает безосновательными и злонамеренными обвинения, прозвучавшие в американских СМИ о том, что Тегеран якобы планировал "устранить" экс-президента США Дональда Трампа. Ранее CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома. По словам источников телеканала, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору". "Эти обвинения являются необоснованными и злонамеренными. С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп является преступником, который должен быть привлечен к ответственности и понести наказание в суде за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал законный путь для привлечения его к ответственности", – сказали РИА Новости в миссии.

https://ria.ru/20240716/razvedka-1960124151.html

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сша

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, покушение на дональда трампа