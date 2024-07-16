https://ria.ru/20240716/iran-1960033799.html

МИД Ирана рассказал о роли России в превращении страны в энергетический хаб

МИД Ирана рассказал о роли России в превращении страны в энергетический хаб - РИА Новости, 16.07.2024

МИД Ирана рассказал о роли России в превращении страны в энергетический хаб

Россия сыграла роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света, заявил в интервью... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:57

2024-07-16T14:57

2024-07-16T14:57

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мид ирана

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ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Россия сыграла роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света, заявил в интервью Newsweek исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Ирана Ади Багери Кяни. "Мы можем говорить о роли России в расширении международного транзитного коридора и, отдавая должное ключевой роли Ирана, - в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света или в восточные и южные части моей страны", - сказал он.

https://ria.ru/20240716/iran-1960032158.html

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