https://ria.ru/20240716/iran-1960033799.html
МИД Ирана рассказал о роли России в превращении страны в энергетический хаб
МИД Ирана рассказал о роли России в превращении страны в энергетический хаб - РИА Новости, 16.07.2024
МИД Ирана рассказал о роли России в превращении страны в энергетический хаб
Россия сыграла роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света, заявил в интервью... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:57
2024-07-16T14:57
2024-07-16T14:57
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ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Россия сыграла роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света, заявил в интервью Newsweek исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Ирана Ади Багери Кяни. "Мы можем говорить о роли России в расширении международного транзитного коридора и, отдавая должное ключевой роли Ирана, - в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света или в восточные и южные части моей страны", - сказал он.
https://ria.ru/20240716/iran-1960032158.html
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иран, россия, экономика, энергетика, в мире, мид ирана
Иран, Россия, Экономика, Энергетика, В мире, МИД Ирана
МИД Ирана рассказал о роли России в превращении страны в энергетический хаб
МИД Ирана: Россия сыграла роль в превращении страны в энергетический хаб