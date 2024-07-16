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Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США - РИА Новости, 16.07.2024
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США
Два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, ущерб в результате нападения не причинен, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:47
2024-07-16T23:47
2024-07-16T23:47
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БАГДАД, 16 июл - РИА Новости. Два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, ущерб в результате нападения не причинен, сообщил РИА Новости источник в международной антитеррористической коалиции. "Два заминированных беспилотника атаковали базу Айн аль-Асад на западе страны, один из них был сбит до того, как достиг цели, второй достиг территории базы и был сбит над пустырем, не причинив ущерба", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240710/ssha-1958645974.html
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в мире, сша, анбар (мухафаза), ирак
В мире, США, Анбар (мухафаза), Ирак
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США
Два заминированных беспилотника атаковали базу США на западе Ирака