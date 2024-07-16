Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/irak-1960138471.html
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США - РИА Новости, 16.07.2024
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США
Два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, ущерб в результате нападения не причинен, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:47
2024-07-16T23:47
в мире
сша
анбар (мухафаза)
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
БАГДАД, 16 июл - РИА Новости. Два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, ущерб в результате нападения не причинен, сообщил РИА Новости источник в международной антитеррористической коалиции. "Два заминированных беспилотника атаковали базу Айн аль-Асад на западе страны, один из них был сбит до того, как достиг цели, второй достиг территории базы и был сбит над пустырем, не причинив ущерба", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240710/ssha-1958645974.html
сша
анбар (мухафаза)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, анбар (мухафаза), ирак
В мире, США, Анбар (мухафаза), Ирак
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США

Два заминированных беспилотника атаковали базу США на западе Ирака

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе
Американские военные на базе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 16 июл - РИА Новости. Два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, ущерб в результате нападения не причинен, сообщил РИА Новости источник в международной антитеррористической коалиции.
«
"Два заминированных беспилотника атаковали базу Айн аль-Асад на западе страны, один из них был сбит до того, как достиг цели, второй достиг территории базы и был сбит над пустырем, не причинив ущерба", - сообщил источник.
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"
10 июля, 00:22
 
В миреСШААнбар (мухафаза)Ирак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала