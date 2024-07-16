https://ria.ru/20240716/irak-1960138471.html

Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США

Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США - РИА Новости, 16.07.2024

Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США

Два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, ущерб в результате нападения не причинен, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:47

2024-07-16T23:47

2024-07-16T23:47

в мире

сша

анбар (мухафаза)

ирак

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БАГДАД, 16 июл - РИА Новости. Два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, ущерб в результате нападения не причинен, сообщил РИА Новости источник в международной антитеррористической коалиции. "Два заминированных беспилотника атаковали базу Айн аль-Асад на западе страны, один из них был сбит до того, как достиг цели, второй достиг территории базы и был сбит над пустырем, не причинив ущерба", - сообщил источник.

https://ria.ru/20240710/ssha-1958645974.html

сша

анбар (мухафаза)

ирак

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в мире, сша, анбар (мухафаза), ирак